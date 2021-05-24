Разом із Протасевичем у Білорусі затримали росіянку: ЗМІ з'ясували, хто вона

Софія Сапега навчається в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. Вона летіла в літаку разом з Протасевичем з Афін до Вільнюса.
23 травня білоруські силовики затримали опозиційного блогера, творця телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Разом з ним після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair був затриманий ще щонайменше ще один пасажир - 23-річна громадянка Росії Софія Сапега.
Вона навчається в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою Міжнародне право і право Європейського Союзу, повідомляє BBC. Видання зазначає, що Софія Сапега є дівчиною Романа Протасевича.
"Європейський гуманітарний університет прикладає всі зусилля для якнайшвидшого звільнення Софії", - заявив виданню офіційний представник вишу Максим Мілта.
Тим часом білоруське видання Наша Нива зв'язалося з батьком Софії Сапеги, і той підтвердив її затримання. Вона летіла в літаку разом з Протасевичем з Афін до Вільнюса.
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Затримання Романа Протасевича - про що раніше писав Главред:
- 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".
- США вимагають від Білорусі звільнити затриманого колишнього головного редактора інтернет-ресурсу Nexta Романа Протасевича. Із засудженням дій Мінська виступила низка європейських країн.
- Крім того, вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю.