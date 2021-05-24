Разом із Протасевичем у Білорусі затримали росіянку: ЗМІ з'ясували, хто вона

Софія Сапега є дівчиною Романа Протасевича / Фото instagram.com/sapega_sofia

23 травня білоруські силовики затримали опозиційного блогера, творця телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Разом з ним після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair був затриманий ще щонайменше ще один пасажир - 23-річна громадянка Росії Софія Сапега.

Вона навчається в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою Міжнародне право і право Європейського Союзу, повідомляє BBC. Видання зазначає, що Софія Сапега є дівчиною Романа Протасевича.

"Європейський гуманітарний університет прикладає всі зусилля для якнайшвидшого звільнення Софії", - заявив виданню офіційний представник вишу Максим Мілта.

Тим часом білоруське видання Наша Нива зв'язалося з батьком Софії Сапеги, і той підтвердив її затримання. Вона летіла в літаку разом з Протасевичем з Афін до Вільнюса.

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