"Зовнішньополітична шизофренія" і крапка в "Мінську": Лавров вибухнув ультиматумом щодо Донбасу

Лавров звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод / Reuters

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в, мовляв, порушенні Мінських угод щодо Донбасу і назвав заклики Києва до Москви провести перемовини у цій ситуації "зовнішньополітичною шизофренією". Російська сторона погодиться на діалог у тому випадку, якщо Україна виконає "Мінськ" на умовах Кремля.

"Нормандський формат повинен виконувати роботу, яка йому доручена лідерами чотирьох держав, це означає створення умов для конкретного виконання у всій їх повноті і послідовності Мінських домовленостей. І коли українська сторона вустами свого міністра закордонних справ закликає швидше зустрітися в нормандському форматі, а паралельно інші члени українського керівництва заявляють, що не виконуватимуть ці домовленості, таке роздвоєння свідомості, зовнішньополітична шизофренія спостерігається", - цитує його заяву ТАСС.

При цьому, згідно з позицією Москви, Київ нібито приймає закони, які "ставлять хрест" на виконанні Мінських домовленостей. У якості "аргументу" російський дипломат назвав нібито "заборону російської мови", а також закон про амністію,"особливий статус" Донбасу і вибори у ОРДЛО.читайте такожСША на Донбасі і Будапештський меморандум: Резніков назвав сценарії для припинення війни з Росією

"Інакше важко охарактеризувати закон, який забороняє використання російської мови, а також закон, який обговорюється у Верховній Раді, що стосується амністії, особливого статусу Донбасу і спеціальної процедури організації там виборів", - зазначив Лавров.

Також він фактично сказав, що Росія погодиться на перемовини у тому випадку, якщо "Мінськ" виконуватиметься в інтересах Москви.

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"Як тільки ми зафіксуємо чітко і недвозначно, що нормандський формат буде й надалі займатися ні чим іншим, крім виконання Мінських домовленостей, а не спробою їх переписувати або втягувати інші країни, навряд чи має сенс збиратися", - підкреслив Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що підготовка до зустрічі в нормандському форматі на рівні керівників дипломатичних відомств триває. Йде узгодження дати, яка повинна влаштувати всіх учасників перемовин. Київ закликає Москву взяти участь у дискусії.читайте такожНовий закон щодо Донбасу - це вихід з "Мінська": Путін вибухнув ультиматумом на адресу України

"Підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату триває. Наразі ми намагаємося узгодити, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити, прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь у цій зустрічі, нам є про що розмовляти", - додав Кулеба.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський казав, що мінський формат не допоміг врегулювати російсько-український конфлікт на Донбасі, тому відтепер він має намір знайти альтернативний варіант вирішення проблеми на перемовинах з главою РФ Володимиром Путіним і американським президентом Джо Байденом.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Москва погодиться на участь США у перемовинах щодо Донбасу у тому випадку, якщо Вашингтон чинитиме тиск на Київ.

Американський дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Штати навряд чи підключаться до перемовин щодо Донбасу, тому що проти такої ініціативи виступають Берлін, Париж і Москва.