"Крики" про СП-2 і газова кризу у Європі: у Путін сподіваються, що краху проекту Газпрому не буде

Проект Північний потік-2 вже на фініші - Пєсков / УНІАН

Офіційна Москва сподівається, що російський газопровід Північний потік-2, про небезпеку якого попереджає Україна, буде введено до експлуатації. Як вважає російська влада, нібито "крики" про можливі серйозні проблеми після запуску труби Газпрому не цікавитимуть Європу на тлі високих цін на газ. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля сказав про те, що проект вже на фініші, а у Москві сподіваються, що газопровод вдасться запустити.

"Наразі ми знаємо, що проект (Північний потік-2) на завершальній стадії. Ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в стрій", - зазначив Пєсков.читайте такожГазовий шантаж Європи і удар Байдена по СП-2: названо новий сценарій Росії щодо труби Газпрому

За його словами, в ситуації зі сплеском цін на газ у Європі вже навряд чи прислухатимуться до попереджень щодо небезпеки запуску Північного потоку-2.

"Що стосується цих попереджень українцям, європейцям про те, що це надзвичайно небезпечний проект і так далі, на тлі нинішніх цін на газ, нинішньої катастрофічної ситуації із заповненістю підземних газових сховищ, напевно, навряд чи хтось готовий прислухатися до цих криків", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Дефіцит газу і запуск Північного потоку-2

Ціна на газ у Європі в останні декілька тижнів стрімко зросла і продовжує бити нові рекорди. Вартість тисячі кубометрів палива перевищує показники 13-річної давності. За даними на 9 вересня зафіксовано ще один рекордний показник - майже 690 доларів за одну тисячу кубометрів.

На думку директора групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитра Маринченка, причиною тому є низький рівень запасів палива в газових сховищах Європи після торішньої зими і спекотного літа. При цьому на ситуацію впливає і позиція Газпрому, який в подібних умовах і на тлі ситуації із запуском СП-2 відмовляється від додаткових постачань газу до країн ЄС або збільшення продажів на спотовому ринку.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко назвав ситуацію шантажем Європи з боку Газпрому. Як заявляв голова компанії, росіяни фактично поставили ЄС перед вибором: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива через ГТС України.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що проблеми Європи з газом обумовлені шантажем Газпрому, який намагається отримати преференції для запуску Північного потоку-2.