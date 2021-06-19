Повернення Криму Україні і низка поступок: у Британії оголосили про нову ініціативу щодо Росії

Саміт Британії і Росії відбудеться в тому випадку, якщо Москва поверне Крим Україні і виконає низку вимог / УНІАН

Зустріч британського прем'єрміністра Бориса Джонсона з російським главою держави Володимиром Путіним відбудеться за умови, якщо Росія припинить реалізацію своєї "зловмисної діяльності". Саміт Великобританія – РФ можливий у тому випадку, якщо Москва поверне Крим Україні, а питання, пов'язані з отруєнням Скрипалів, ситуацією з Навальним, примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську і затриманням Романа Протасевича, будуть врегульовані. Про це заявив міністр оборони Королівства Бен Уоллес.

"Борис Джонсон відкритий для зустрічей з ким завгодно, коли необхідно зробити важливий крок, і крок до нормалізації відносин з Росією, очевидно, прийде, і ми на це сподіваємося, але це відбудеться в результаті певних дій (з боку Москви), - розповів він у інтерв'ю Sky News.

За словами британського міністра, якщо Росія припинить проводити агресивну політику, а Путін продемонструє зміни у своїй поведінці, з'явиться можливість проведення саміту Лондона і США.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Для цього, стверджує Уоллес, треба вирішити низку проблем - повернути Крим Україні і чітко врегулювати питання, пов'язані з отруєнням Скрипалів, ситуацією з Навальним, а також посадкою офіційним Мінськом літака Ryanair і затриманням опозиційного блогера Протасевича.

"Крим, як і раніше, незаконно окуповано в Україні, і є ще дещо, що треба вирішити", - уточнив він.

Також британський міністр Бен Уоллес підкреслив, що стабілізація відносин з Росією, включаючи зняття санкцій, можлива тільки після того, як Москва почне поважати свободу інших людей і верховенство міжнародного законодавства.

Новини Британії та Росії

Нагадаємо, в травні у Британії запропонували Лондону впровадити санкції проти російського газопроводу Північний потік-2 і трубопроводу Ямал-Європа, який проходить через територію республіки Білорусь. Такі заходи були запропоновані на знак протесту проти примусової посадки авіалайнера Ryanir у Мінську. Британці припускали, що росіяни можуть бути причетні до цього інциденту.

У Кремлі, в свою чергу, всі звинувачення відкинули і заявили, що Москва не має наміру погоджуватися з такими заявами, і планує надалі стежити за ситуацією, пов'язаною з літаком Ryanir у Мінську.