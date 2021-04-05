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Спливли несподівані деталі у справі про викрадення в Молдові судді-втікача Чауса

5 квітня 2021, 13:39

Майя Санду назвала неприпустимим той факт, що в Молдові викрали українського суддю Миколу Чауса.

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Микола Чаус / УНІАН

У Молдові затримано підозрюваного у викраденні у Кишиневі судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, який втік з України, заявив міністр внутрішніх справ республіки Павло Войку.

Українського екс-суддю викрали в Кишиневі іноземці, які вже покинули Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон, цитує главу МВС республіки NewsMaker.

За його словами, підрозділи МВС розслідують викрадення. Вони з'ясували особи частини організаторів і затримали одного підозрюваного.

"Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили особи деяких викрадачів і їх маршрут", — заявив глава МВС.

Міністр стверджує, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Листування організатори злочину теж вели українською мовою, додав Войку. Чиновник підкреслив, що Молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі службою інформації та безпеки і планують звернутися до українських колег у міжнародний розшук.

Войку додав, що, незважаючи на звернення українських правоохоронців із запитами про висилку Чауса, Молдова поки цього зробити не може, оскільки у нього є статус попросив притулку. Однак, за його словами, колишній суддя може подорожувати і виїжджати за кордон.

Відзначимо, що в Мережі вже з'явилося відео вирогідного викрадення Чауса в Кишиневі.

У свою чергу президент Молдови Майя Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауса.

Вона зажадала від Міністерства внутрішніх справ і Служби інформації та безпеки (СІБ) в найкоротші терміни з'ясувати ситуацію.

"Неприпустимо, щоб в Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їх вина в скоєнні злочину. (...) Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також СІБ прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови", - закликала Санду.

читайте такожСтало відомо, де виявили зниклого в Молдові суддю-втікача Чауса

Справа Миколи Чауса:

  • В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
  • У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
  • У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
  • У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
  • Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
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