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Всплыли неожиданные детали в деле о похищении в Молдове судьи-беглеца Чауса

5 апреля 2021, 13:39
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Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в Молдове похитили украинского судью Николая Чауcа.

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Николай Чаус / УНИАН

В Молдове задержан подозреваемый в похищении сбежавшего из Украины судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, заявил министр внутренних дел республики Павел Войку.

Украинского беглого экс-судью похитили в Кишиневе иностранцы, которые уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу, цитирует главу МВД республики NewsMaker.

По его словам, подразделения МВД расследуют похищение. Они выяснили личности части организаторов и задержали одного подозреваемого.

"Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", — заявил глава МВД.

Министр утверждает, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Переписку организаторы преступления тоже вели на украинском языке, добавил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и планируют обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

Войку добавил, что, несмотря на обращения украинских правоохранителей с запросами о высылке Чауса, Молдова пока этого сделать не может, поскольку у него есть статус попросившего убежища. Однако, по его словам, бывший судья может путешествовать и выезжать за границу.

Отметим, что в Сети уже появилось видео предполагаемого похищения Чауса в Кишиневе.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

Она потребовала от министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности (СИБ) в кратчайшие сроки выяснить ситуацию.

"Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана или нет их вина в совершении преступления. (...) Прошу руководство МВД, главное ведомство, ответственное за безопасность граждан, а также СИБ прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", - призвала Санду.

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Дело Николая Чауса:

  • В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
  • В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
  • В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
  • В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
  • После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.
Николай Чаус Майя Санду новости Украины новости Молдовы
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