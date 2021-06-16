Зустріч Байдена і Путіна: якими були перші слова лідерів та про що свідчить мова тіла

Зустріч Байдена і Путіна пройшла "особливо холодно" / Reuters

Лідер американців Джо Байден під час сьогоднішньої особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав, що чекає обговорення, які будуть "більш передбачуваними". Але при цьому мова тіла політика свідчить про те, що зустріч відбулася "особливо прохолодно".

"Мова тіла була особливо холодною, коли пара увійшла на віллу в Женеві для переговорів. Перед тим, як ЗМІ вивели із зустрічі, було чутно, як президент Байден сказав: "завжди краще бути віч-на-віч". Також було чутно, як він сказав, що з нетерпінням чекає на обговорення, яке буде "більш передбачуваним і раціональним", - пише англійська газета Mirror.

Водночас українському виданню Телеграф експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім заявив, що Путін подавав "сигнали підпорядкування", а Байден був нерішучим.

"Для Байдена характерна нерішучість, а для Путіна - квапливість і сигнали підпорядкування. Вони обидва не демонструють ознак агресії. А пов'язано це з тим, що в невербальному плані між ними стояв хтось із дипломатичного корпусу і служив такою невербальною перешкодою для спілкування один з одним", - пояснив Кім.

Раніше Главред писав про те, що саміт США і Росії, в рамках якого відбудеться зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, відбувся в середу, 16 червня, в Женеві.

Американський глава держави Джо Байден під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що на зустрічі в Женеві він оголосить Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету Української держави.

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков вважає, що глава російської держави Путін спробує переконати Байдена у підтримці Штатами так званого "діалогу" Києва з представниками бойовиків "ЛДНР".