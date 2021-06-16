Встреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык тела

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Встреча Байдена и Путина прошла "особенно холодно" / Reuters

Лидер американцев Джо Байден во время сегодняшней личной вречи с президентом России Владимиром Путиным, сказало, что ждет обсуждения, которые будут "более предсказуемыми". Но при этом язык тела политика свидетельствует о том, что встреча произошла "особенно холодно".

"Язык тела был особенно холодным, когда пара вошла на виллу в Женеве для переговоров. Перед тем, как СМИ вывели со встречи, было слышно, как президент Байден сказал: "Всегда лучше быть лицом к лицу". Также было слышно, как он сказал, что с нетерпением ждет обсуждения, которое будет "более предсказуемым и рациональным", – пишет английская газета Mirror.

В то же время украинскому изданию Телеграф эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким заявил, что Путин подавал "сигналы подчинения", а Байден был нерешительным.

"Для Байдена характерна нерешительность, а для Путина – торопливость и сигналы подчинения. Они оба не демонстрируют признаков агрессии. А связано это с тем, что в невербальном плане между ними стоял кто-то из дипломатического корпуса и служил таким невербальным препятствием для общения друг с другом", – пояснил Ким.

Ранее Главред писал о том, что саммит США и России, в рамках которого состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, состоялся в среду, 16 июня, в Женеве.

Американский глава государства Джо Байден во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что на встрече в Женеве он объявит Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает, что глава российского государства Путин попытается убедить Байдена в поддержке Штатами так называемого "диалога" Киева с представителями боевиков "ЛДНР".