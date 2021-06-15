Встреча Байдена и Путина: Белый дом раскрыл темы и детали переговоров

Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден уже прибыл в Женеву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали в Белом доме, на встрече Байден планирует обсудить со своим российским коллегой безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

При этом в Белом доме не ожидают особых результатов от встречи двух лидеров.

По его словам, одно из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме.

"Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил чиновник.

Представитель Белого дома не исключил, что в ходе переговоров лидеры могут принять решение вернуть своих послов в США и Россию.

"Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не проведут встречу", - уточнил он.

Чиновник отметил, что Байден и Путин обсудят безопасность в сфере вооружений и контроль над ними.

"К 2026 году заканчивается срок действия нового СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях - ред.). И большая часть вопроса, на который два президента пытаются ответить в ходе этих переговоров, заключается в том, что будет после нового СНВ", - добавил представитель администрации.

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В конце представитель Белого дома отметил, что от встречи Байдена с Путиным не ожидается большой набор результатов.

"Мы стремимся к трем основным вещам. Совместной работе (с РФ - ред.) в сферах, в которых отвечают интересам США и могут сделать мир более безопасным", - уточнил он.

По его словам, среди результатов также планируется дать четкое определение областей жизненно важных национальных интересов США, в которых действия России, идущие вразрез с этими интересами, будут встречены ответом.

Кроме того, Байден планирует изложить Путину свое видение американских ценностей и национальных интересов США.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

Саммит США и России, в рамках которого состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, пройдет в среду, 16 июня, в Женеве.

Американский глава государства Джо Байден во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что на встрече в Женеве он объявит Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает, что глава российского государства Путин попытается убедить Байдена в поддержке Штатами так называемого "диалога" Киева с представителями боевиков "ЛДНР".