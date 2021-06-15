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Уход России с Донбасса: у Кравчука назвали сценарий компромисса Байдена и Путина по Украине

15 июня 2021, 06:25
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Война на Донбассе стала глобальным конфликтом – площадкой выяснения отношений России с Западом, считает Сергей Гармаш.

Джо Байден
Выгодный сценарий для Украины – признание Путиным России в качестве стороны конфликта на Донбассе, - участник ТКГ/ Reuters

Если президенту США Джо Байдену удастся убедить главу РФ Владимира Путина в том, чтобы Москва открыто признала себя стороной военного конфликта, тогда начнется конструктивный диалог по Донбассу. Однако конфронтация в Донецкой и Луганской областях уже превратилась в площадку выяснения отношений России и Запада, поэтому Москва может покинуть ОРДЛО только в том случае, если россиянам с точки зрения экономики будет не выгодно поддерживать войну. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что урегулирование конфликта существенно усложняется нежеланием России признавать себя стороной конфликта. И если Байден убедит Путина это признать, то прогресс в переговорах по Донбассу станет реальностью.

"Пока в ТКГ не появится вторая сторона конфликта, субъект переговоров, то никакой конструктивный диалог невозможен. Мы видели вчера заявление глав стран Большой семерки о том, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Если Байдену удастся убедить Путина принять эту точку зрения и начать конструктивный диалог, то тогда возможны какие-то подвижки", - объяснил украинский переговорщик.Читайте такжеУльтиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по Донбассу

По его словам, России выгодно вести конфликт на Донбассе, так как конфронтация уже вышла на глобальный уровень и превратилась в площадку, где Москва и Запад выясняют свои отношения. Теперь россияне могут уйти из ОРДЛО только в том случае, если поддержка конфликта будет вредить их экономике.

"Донбасс по сути стал не региональным, а глобальным конфликтом. Поэтому я не жду каких-то прорывных решений, по крайней мере позитивных, от этой встречи. Думаю, нам еще предстоит много и медленно, целенаправленно работать над тем, чтоб Россия захотела уйти. А уйдет она тогда, когда поймет, что ей невыгодно поддержание этого конфликта, прежде всего, с экономической точки зрения", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Встреча Байдена и Путина

Саммит США и России, в рамках которого состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, пройдет в среду, 16 июня, в Женеве.

Американский глава государства Джо Байден во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что на встрече в Женеве он объявит Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает, что глава российского государства Путин попытается убедить Байдена в поддержке Штатами так называемого "диалога" Киева с представителями боевиков "ЛДНР".

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден ТКГ Сергей Гармаш новости Донбасса
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