Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі уточнили тему переговорів

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент США планує торкнутися на переговорах з Путіним теми України.
Президент США Джо Байден на майбутній зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним збирається обговорити спектр питань у двосторонніх відносинах. Також американський лідер планує торкнутися і теми України.
Саміт проведуть влітку в третій країні. Про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає телеканал MSNBC.
"Байден також сказав, що не прагне до ескалації, хоче стабільних відносин. І тому запропонував можливість зустрітися з Путіним у третій країні цього літа, щоби обговорити весь спектр питань в американо-російських відносинах, включаючи Україну", – підкреслив він.
Салліван уточнив, що, на думку Байдена, США та інші партнери офіційно встануть на захист суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
"Це те, що ми маємо намір робити, але за допомогою дипломатичного спілкування на високому рівні, а не шляхом публічних заяв", – додав радник американського президента.
Як повідомляв Главред, під час свого першого виступу перед обома палатами Конгресу президент США Джо Байден заявив, що агресивні дії Москви матимуть наслідки.
13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред:
- 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
- Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
- При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
- Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкцій Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ. У Байдена їх назвали "ескалацією" та зазначили, що готують контрудар.