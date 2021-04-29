Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі уточнили тему переговорів

Планується, що Байден і Путін зустрінуться влітку в третій країні / Reuters

Президент США Джо Байден на майбутній зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним збирається обговорити спектр питань у двосторонніх відносинах. Також американський лідер планує торкнутися і теми України.

Саміт проведуть влітку в третій країні. Про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає телеканал MSNBC.

"Байден також сказав, що не прагне до ескалації, хоче стабільних відносин. І тому запропонував можливість зустрітися з Путіним у третій країні цього літа, щоби обговорити весь спектр питань в американо-російських відносинах, включаючи Україну", – підкреслив він.

Салліван уточнив, що, на думку Байдена, США та інші партнери офіційно встануть на захист суверенітету і територіальної цілісності Української держави.

"Це те, що ми маємо намір робити, але за допомогою дипломатичного спілкування на високому рівні, а не шляхом публічних заяв", – додав радник американського президента.

Як повідомляв Главред, під час свого першого виступу перед обома палатами Конгресу президент США Джо Байден заявив, що агресивні дії Москви матимуть наслідки.

13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.

Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред: