Встреча Байдена и Путина: в Белом доме уточнили тему переговоров

Планируется, что Байден и Путин встретятся летом в третьей стране / Reuters

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным собирается обсудить спектр вопросов в двусторонних отношениях. Также американский лидер планирует затронуть и тему Украины.

Саммит проведут летом в третьей стране. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает телеканал MSNBC.

"Байден также сказал, что не стремится к эскалации, хочет стабильных отношений. И поэтому предложил возможность встретиться с Путиным в третьей стране этим летом, чтобы обсудить весь спектр вопросов в американо-российских отношениях, включая Украину", – подчеркнул он.

Салливан уточнил, что, по мнению Байдена, США и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Это то, что мы намерены делать, но с помощью дипломатического общения на высоком уровне, а не путем публичных заявлений", – добавил советник американского президента.

Как сообщал Главред, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса президент США Джо Байден заявил, что агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.

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