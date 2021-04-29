Встреча Байдена и Путина: в Белом доме уточнили тему переговоров

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США планирует затронуть на переговорах с Путиным тему Украины.
Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным собирается обсудить спектр вопросов в двусторонних отношениях. Также американский лидер планирует затронуть и тему Украины.
Саммит проведут летом в третьей стране. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает телеканал MSNBC.
"Байден также сказал, что не стремится к эскалации, хочет стабильных отношений. И поэтому предложил возможность встретиться с Путиным в третьей стране этим летом, чтобы обсудить весь спектр вопросов в американо-российских отношениях, включая Украину", – подчеркнул он.
Салливан уточнил, что, по мнению Байдена, США и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства.
"Это то, что мы намерены делать, но с помощью дипломатического общения на высоком уровне, а не путем публичных заявлений", – добавил советник американского президента.
Как сообщал Главред, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса президент США Джо Байден заявил, что агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.
13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
Санкции США против России – о чем ранее писал Главред:
- 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
- Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
- При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.
- Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ. У Байдена их назвали "эскалацией" и отметили, что готовят контрудар.