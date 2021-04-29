УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию

29 апреля 2021, 06:34
Прослушать новость
Остановить

Президент США отметил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". Но агрессивные действия будут иметь последствия.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Соответствующее заявление Байден сделал в среду, 28 апреля, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса. Речь президента опубликовал Белый дом.

"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - заявил американский лидер.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В качестве примера Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - отметил президент США.

Как известно, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложил ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.

Читайте такжеУ Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речьКак сообщал Главред, 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.

Позже советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Путиным. По словам Салливана, президент США хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.

Санкции США против России – о чем ранее писал Главред:

  • 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
  • Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
  • При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.
  • Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ. У Байдена их назвали "эскалацией" и отметили, что готовят контрудар.

новости США Владимир Путин санкции США Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Страстная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делатьСтрастная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делать Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 В чем секрет популярности ПутинаВ чем секрет популярности Путина Коболев отреагировал на увольнение с должности главы НафтогазаКоболев отреагировал на увольнение с должности главы Нафтогаза Земан "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствияЗеман "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствия

Последние новости

08:17
Коронавирус 29 апреля: выявили 11,5 тыс. новых больных, умерли почти 400 украинцев
08:11
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
07:55
У Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины Видео
07:51
COVID-19 ускорился: в ВОЗ сообщили плохие новости о пандемии Видео
07:44
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
Реклама
07:18
СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате
07:14
"Горячая мамочка": жена телеведущего СТБ поразила сексуальным фото
06:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью Видео
06:34
Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию Видео
06:30
Календарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендации Видео
06:03
Главные 8 трендов женской обуви на весну-лето 2021 Фото Видео
05:28
Политолог оценил шансы на отставку главы Минздрава Степанова
05:06
День ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
04:22
Ученые нашли для человечества новую угрозу от изменения климата Видео
03:50
Клеопатра и перья: самые модные варианты стрижки боб 2021 Фото Видео
03:06
Найден способ, как уничтожить коронавирус за секунду Видео
02:19
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
01:36
Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса - ответ ученых Видео
00:54
Олимпийская чемпионка из Украины снялась сексуально принимая ванну
00:24
В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода Видео
Реклама
00:19
Поздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Фото Видео
28 апреля, среда
23:53
ПСЖ дома минимально проиграл Манчестер Сити - Лига Чемпионов Фото
23:49
Врачи назвали самый опасный мед для организма Видео
23:07
У Байдена назвали тему обсуждения на встрече с Путиным Видео
23:00
В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП Видео
22:43
Арестович заявил о странном поведении россиян на заседании ТКГ Видео
21:50
В Госстате рассказали, как изменилась реальная зарплата
21:46
Дипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане Видео
21:12
У Кравчука раскрыли итоги заседания ТКГ по перемирию на Донбассе Видео
21:10
Повседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногти Видео
21:00
Украинские разработчики решили сделать своих "Корсаров" (видео) Видео
20:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
20:42
Франция ответила на предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу
20:41
К бывшему адвокату Трампа нагрянули с обысками из-за дел в Украине Видео
20:36
Как увлажнить волосы в домашних условиях "как профи" Видео
20:35
Генерал США спрогнозировал, будет ли наступление России на Украину Видео
20:27
Ученые выяснили, почему у больных коронавирусом пропадает вкус Видео
19:58
Некоторые диеты могу вызывать диабет - ученые Видео
19:39
Киев покидает красную зону карантина: что разрешено с 1 мая Видео
19:38
Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали Видео
Реклама
19:38
Кулеба перечислил "ловушки" минских соглашений Видео
19:35
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в мае Видео
19:34
Три способа увеличить пенис, которые работают, и четыре, которые никогда нельзя пробовать Видео
19:23
Почему Коболев получил коленом под зад мнение
19:13
Инфекционист рассказал, когда ожидать новой вспышки COVID-19 в Украине Видео
19:10
Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объехать
19:07
У Навального рассказали, сколько за пропаганду получает Маргарита Симоньян
18:52
В Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи
18:30
Ведущий 1+1 раскрыл подробности сериала Слов'яни Видео
18:30
В Нафтогазе прошлись по увольнению Коболева Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять