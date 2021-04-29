Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Соответствующее заявление Байден сделал в среду, 28 апреля, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса. Речь президента опубликовал Белый дом.

"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - заявил американский лидер.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В качестве примера Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - отметил президент США.

Как известно, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложил ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.

Читайте такжеУ Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речьКак сообщал Главред, 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.

Позже советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Путиным. По словам Салливана, президент США хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.

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