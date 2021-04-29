Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию

Президент США отметил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". Но агрессивные действия будут иметь последствия.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.
Соответствующее заявление Байден сделал в среду, 28 апреля, во время своего первого выступления перед обеими палатами Конгресса. Речь президента опубликовал Белый дом.
"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - заявил американский лидер.
Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В качестве примера Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - отметил президент США.
Как известно, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях США и России. Принять встречу двух президентов уже предложил ряд стран, в частности, Финляндия и Швейцария.
Читайте такжеУ Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речьКак сообщал Главред, 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
Позже советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Байден хочет поговорить с Путиным. По словам Салливана, президент США хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.
Санкции США против России – о чем ранее писал Главред:
- 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
- Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
- При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.
- Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ. У Байдена их назвали "эскалацией" и отметили, что готовят контрудар.