Зустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков

Реальна зустріч Путіна і Байдена залежатиме від ситуації з COVID-19, - Пєсков / Reuters

Формат зустрічі президента РФ Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом визначать фахівці-епідеміологи виходячи із ситуації з пандемією COVID-19. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

"Вона (зустріч) також буде окремим предметом для розгляду епідеміологів", - цитує спікера Кремля російське видання РБК.

При цьому він також розповів, що зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем повинна відбутися в онлайн-форматі. Таке рішення було прийнято у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції та рекомендаціями фахівців.читайте такожБайден зробив заяву про зустріч з Путіним

"Скажімо так: режим обережності - він нікуди не подівся", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Путіна і Байдена