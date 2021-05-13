Зустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков

У Кремлі не виключають сценарію проведення перемовин Путіна і Байдена у віртуальному форматі.
Формат зустрічі президента РФ Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом визначать фахівці-епідеміологи виходячи із ситуації з пандемією COVID-19. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.
"Вона (зустріч) також буде окремим предметом для розгляду епідеміологів", - цитує спікера Кремля російське видання РБК.
При цьому він також розповів, що зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем повинна відбутися в онлайн-форматі. Таке рішення було прийнято у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції та рекомендаціями фахівців.читайте такожБайден зробив заяву про зустріч з Путіним
"Скажімо так: режим обережності - він нікуди не подівся", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Зустріч Путіна і Байдена
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Під час перемовин він попередив Путіна про нові санкції проти Росії і запропонував провести зустріч на території нейтральної держави у Європі.
- За два дні, 15 квітня, Штати вдарили новими санкціями по Росії. Обмеження поширилися на 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних та юридичних особи. Також у Вашингтоні вирішили видворити 10 російських дипломатів.
- Вже 16 квітня Росія впровадила відповідні санкції проти США. Росіяни внесли до "чорного списку" американських високопосадовців, яким заборонили в'їзд на територію РФ.
- У МЗС Росії також заявили, що ситуація з санкціями може негативно позначитися на перспективах проведення зустрічі Путіна і Байдена.
- Пізніше радник президента США Джейк Салліван сказав, що зустріч Байдена і Путіна повинна пройти влітку 2021 року у Європі.
Автор: Андрій Ганжа