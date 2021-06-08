Зустріч Зеленського і Байдена: у США назвали головні вимоги до України

У Білому домі чекають від України реформи судової системи та боротьби з корупцією / Reuters

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону Київ повинен досягти прогресу в реформах. Йдеться про забезпечення незалежності судової реформи, досягнення змін у корпоративному управлінні та реалізацію законів, спрямованих на боротьбу з корупцією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого виступу на слуханнях комітету з асигнувань американського Сенату він розповів про те, що в Білому домі напередодні приїзду Зеленського до Вашингтона і зустріччю з Байденом хотіли б бачити успіхи України на шляху до реформ.

"Існує цілий перелік сфер, в яких для України важливо домогтися прогресу. Зокрема, у тому, щоб мати незалежну судову систему - функціональну і ретельно обирану і маючу незалежний нагляд. Корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, яке буде транспарентним. А також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Перемовини Зеленського і Байдена

У вівторок, 7 червня, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою американської держави Джо Байдена. Господар Білого дому запросив главу української держави приїхати з візитом до Вашингтона. При цьому Байден пообіцяв Зеленському підтримку територіальної цілісності і суверенітету України на перемовинах з Путіним.

Як розповіли у Офісі президента, під час перемовин Зеленський і Байден обговорили питання війни на Донбасі, ситуацію з Північним потоком-2 і інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу. У липні Зеленський повинен приїхати до Вашингтона на перемовини з Байденом, в рамках яких обговорюватимуться деталі саміту США і Росії у Женеві.

Пізніше на Банковій поінформували про те, що Зеленський під час розмови з Байденом запропонував створити чіткий план вступу України до НАТО, який повинен бути прив'язаний до календарних дат.