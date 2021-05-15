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Дипломат пояснив, чому вступ України до НАТО викликає страх на Заході

15 травня 2021, 11:47

Україні слід переконати адміністрацію Байдена в тому, що держава повинна приєднатися до Альянсу, вважає Олександр Вершбоу.

НАТО
У НАТО побоюються, що інтеграція України до Альянсу спровокує нову агресію Росії - дипломат / УНІАН

У Північноатлантичному альянсі регулярно говорять про те, що Україна і Грузія, згідно з результатами саміту у Бухаресті у 2008 році, обов'язково інтегруються до НАТО, однак реальних дій не відбувається. У блоці побоюються нових агресивних дій з боку РФ у разі реалізації такого сценарію. Про це заявив колишній заступник генерального секретаря Альянсу у 2012-2016 роках, американський дипломат Олександр Вершбоу.

"Члени НАТО постійно повторюють обіцянку, дану у 2008 році про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО в майбутньому, але вони не мають особливого бажання рухатися вперед, побоюючись спровокувати нову агресію з боку Росії", - розповів він під час онлайн-дискусії Київського форуму.

Як вважає дипломат, невпевнена позиція Альянсу і брак єдності дозволили Росії діяти рішуче. Нездатність колективного блоку безпеки Заходу притягнути Росію до відповідальності за агресію проти Грузії стала великою помилкою, яка могла суттєво вплинути на дії Москви проти України у 2014 році.

"Але є й ті, хто вважає, що невдало сформульоване рішення саміту, а саме однозначна обіцянка членства, спровокувало Росію, і ми повинні бути обережними сьогодні. Я думаю, що більшою помилкою була нездатність зробити так, щоб Росія заплатила високу ціну за свою агресію проти Грузії у 2008 році, і це могло безпосередньо сприяти тому, що сталося і у 2014-му", - зазначив Вербоу.читайте такожУ НАТО зробили заяву щодо ПДЧ для України і розкрили плани на саміт

За його словами, така позиція Північноатлантичного альянсу дозволяє Росії дотримуватися точки зору, згідно з якою Москва може ветувати євроатлантичну інтеграцію України і Грузії.

При цьому американський дипломат підтримав Україну у вимогах до НАТО і закликав Київ до перемовин з адміністрацією Байдена щодо цього питання.

"Україна повинна переконати адміністрацію Байдена вплинути на інші країни Альянсу, щоб політика відкритих дверей залишалася частиною оновленої політики Альянсу", - підкреслив Олександр Вершбоу.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що на саміті НАТО в червні навряд чи буде прийнято рішення про надання ПДЧ для Києва. Причиною тому, як вважає міністр, є небажання кількох країн "провокувати Росію".

Інтеграція України до НАТО

  • Президент України Володимир Зеленський 6 квітня під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що тільки інтеграція української держави до Північноатлантичного альянсу допоможе завершити російсько-український конфлікт на Донбасі.
  • У Білому домі 1 травня сказали, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалася можливість для вступу до НАТО.
  • Президент Польщі Анджей Дуда 3 травня розповів про те, що на саміті НАТО в червні країни Альянсу обговорять "дорожню карту", яку потрібно буде виконати Україні для вступу до колективного блоку безпеки.
  • Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив відомості, згідно з якими Україна не братиме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який заплановано на 14 червня. При цьому, за його словами, під час заходу має обговорюватися питання ПДЧ для Києва до НАТО.

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