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Дипломат объяснил, почему вступление Украины в НАТО вызывает страх на Западе

15 мая 2021, 11:47
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Украине следует убедить администрацию Байдена в том, что государство должно присоединиться к Альянсу, считает Александр Вершбоу.

НАТО
В НАТО опасаются, что интеграция Украины в Альянс спровоцирует новую агрессию России - дипломат / УНИАН

В Североатлантическом альянсе регулярно говорят о том, что Украина и Грузия, согласно результатам саммита в Бухаресте в 2008 году, обязательно интегрируются в НАТО, однако реальных действий не происходит. В блоке опасаются новых агрессивных действий со стороны РФ в случае реализации такого сценария. Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря Альянса в 2012-2016 годах, американский дипломат Александр Вершбоу.

"Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", - рассказал он в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума.

Как полагает дипломат, неуверенная позиция Альянса и недостаток единства позволили России действовать решительно. Неспособность коллективного блока безопасности Запада привлечь Россию к ответственности за агрессию против Грузии стала большой ошибкой, которая могла существенно повлиять на действия Москвы против Украины в 2014 году.

"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня. Я думаю, что большей ошибкой была неспособность сделать так, чтобы Россия заплатила высокую цену за свою агрессию против Грузии в 2008 году, и это могло непосредственно способствовать тому, что произошло и в 2014-м", - отметил Вербоу.Читайте такжеВ НАТО сделали заявление по ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит

По его словам, такая позиция Североатлантического альянса позволяет России придерживаться точки зрения, согласно которой Москва может ветировать евроатлантическую интеграцию Украины и Грузии.

При этом американский дипломат поддержал Украину в требованиях к НАТО и призвал Киев к переговорам с администрацией Байдена по данному вопросу.

"Украина должна убедить администрацию Байдена повлиять на остальные страны Альянса, чтобы политика открытых дверей оставалась частью обновленной политики Альянса", - подчеркнул Александр Вершбоу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите НАТО в июне вряд ли будет принято решение о предоставлении ПДЧ для Киева. Причиной тому, как полагает министр, является нежелание нескольких стран "провоцировать Россию".

Интеграция Украины в НАТО

  • Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только интеграция украинского государства в Североатлантический альянс поможет завершить российско-украинский конфликт на Донбассе.
  • В Белом доме 1 мая сказали, что администрация президента США Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставалась возможность для вступления в НАТО.
  • Президент Польши Анджей Дуда 3 мая рассказал о том, что на саммите НАТО в июне страны Альянса обсудят "дорожную карту", которую нужно будет выполнить Украине для вступления в коллективный блок безопасности.
  • Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил сведения, согласно которым Украина не примет участие в саммите Североатлантического альянса, который запланирован на 14 июня. При этом, по его словам, в ходе мероприятия должен обсуждаться вопрос ПДЧ для Киева в НАТО.

новости России НАТО новости США Александр Вершбоу новости Украины
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