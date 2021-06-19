Вступ України до НАТО: у США розкрили головну помилку Зеленського

У НАТО не готові проводити конкретну роботу над інтеграцією України до Альянсу - американський дипломат / УНІАН

Україна заслуговує на право вступити до Північноатлантичного альянсу і перебувати серед потужних країн. У блоці безпеки Заходу ще 13 років тому прийняли рішення, згідно з яким українську державу і Грузію бачать в НАТО, однак в Альянсі наразі не готові до повноцінної інтеграції цих країн. При цьому президент Володимир Зеленський припустився помилки, коли почав говорити про вступ України до НАТО напередодні червневого саміту Альянсу. Про це заявив колишній американський посол Джон Гербст.

Американський дипломат у ефірі YouTube-каналу Ukrlife.tv сказав про те, що Україна заслуговує інтеграції до НАТО і вже вибрала для себе політику бажаного гостя в організації. В Альянсі ще у 2008 році вирішили, що Україна і Грузія можуть приєднатися до блоку, проте там наразі не готові конкретно працювати в цьому напрямку.читайте такожУкраїна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з Альянсом

"Це означає, що двері відкриті для Грузії і України, але поки що Альянс не готовий працювати над конкретними кроками в цьому напрямку", - сказав Гербст.

Також Джон Гербст підкреслив, що Володимир Зеленський припустився помилки, коли вирішив зробити заяву про вирішення питання зі вступом Києва до НАТО напередодні саміту Альянсу, який відбувся 14 червня.

Інтеграція України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних перемовин з американським главою держави Джо Байденом запропонував США створити чіткий план вступу Києва до НАТО, з покроковим механізмом і прив'язкою до дат.

14 червня Зеленський закликав Байдена відповісти на питання про те, чи бачать в Північноатлантичному альянсі Україну, і коли держава отримає план дій щодо вступу до НАТО.

За підсумками саміту Альянсу організація випустила заяву, згідно з якою Україна приєднається до НАТО на підставі ПДЧ. Втім, коли Київ отримає відповідний план, не уточнювалося.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна наразі не готова до вступу до НАТО. Господар Білого дому назвав корупцію однією з головних проблем у цьому питанні.