Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку Зеленского

В НАТО не готовы проводить конкретную работу над интеграцией Украины в Альянс - американский дипломат / УНИАН

Украина заслуживает права вступить в Североатлантический альянс и находиться среди мощных стран. В блоке безопасности Запада еще 13 лет назад приняли решение, согласно которому украинское государство и Грузию видят в НАТО, однако в Альянсе пока не готовы к полноценной интеграции этих стран. При этом президент Владимир Зеленский допустил ошибку, когда начал говорить о вступлении Украины в НАТО накануне июньского саммита Альянса. Об этом заявил бывший американский посол Джон Хербст.

Американский дипломат в эфире интернет-канала Ukrlife.tv сказал о том, что Украина заслуживает интеграции в НАТО и уже выбрала для себя политику желанного гостя в организации. В Альянсе еще в 2008 году решили, что Украина и Грузия могут присоединиться к блоку, однако там пока не готовы конкретно работать в этом направлении.Читайте такжеУкраина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом

"Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону", - сказал Хербст.

Также Джон Хербст подчеркнул, что Владимир Зеленский допустил ошибку, когда решил сделать заявление о решении вопроса с вступлением Киева в НАТО перед саммитом Альянса, который состоялся 14 июня.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня в ходе телефонных переговоров с американским главой государства Джо Байденом предложил США создать четкий план вступления Киева в НАТО, с пошаговым механизмом и привязкой к датам.

14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли в Североатлантическом альянсе Украину, и когда государство получит план действий по вступлению в НАТО.

По итогам саммита Альянса организация выпустила заявление, согласно которому Украина присоединится к НАТО на основании ПДЧ. Впрочем, когда Киев получит соответствующий план, не уточнялось.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО. Хозяин Белого дома назвал коррупцию одной из главных проблем в этом вопросе.