Вступ до НАТО і ЄС - вільне право України: у Кремлі несподівано прийняли курс Києва на Захід

Геополітичний вибір України має бути усвідомленим - Козак / УНІАН

У найближчому майбутньому Україна навряд чи вступить до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. Однак геополітичний вибір Києва є суверенним правом української держави, причому незалежно від того, чи вигідно це Москві. Завдання Росії у такій ситуації - роз'яснити Києву політичні та економічні наслідки подібного рішення. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

У інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, опублікованому посольством Росії у Франції, російський чиновник сказав, що Україна самостійно приймає рішення щодо свого зовнішньополітичного вектору розвитку. Однак у Москві не вірять, що Київ незабаром приєднається до НАТО і ЄС.читайте такожВиведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО

"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому. До яких альянсів вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - вважає Козак.

Крім того, він вважає, що єдиним варіантом для Росії у цій ситуації залишається пояснення того, якими будуть політичні та економічні наслідки для Києва внаслідок такого рішення.

"З тим, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", - підкреслив Дмитро Козак.

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Позиція Росії щодо інтеграції України до НАТО

Російський президент Володимир Путін на початку червня заявляв, що Росія всерйоз стурбована планами України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу. За словами господаря Кремля, якщо Київ опиниться в НАТО, то ракети від Харкова або Дніпра зможуть долетіти до Москви за 7-10 хвилин.

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Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що Москва може розпочати нову війну проти Києва, щоб утримати українську державу від інтеграції до НАТО.

Колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков казав, що конфлікт на Донбасі наразі втратить сенс для Росії. Причиною тому є заява Байдена про політику "відкритих дверей" для України і Грузії, незважаючи на наявність територіальних проблем.