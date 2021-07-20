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Вступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад

20 июля 2021, 18:46
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Украина имеет право на интеграцию в любые альянсы, вне зависимости от интересов России, сказал Дмитрий Козак.

Дмитрий Козака
Геополитический выбор Украины должен быть осознанным - Козак / УНИАН

В ближайшем будущем Украина вряд ли вступит в Евросоюз и Североатлантический альянс. Однако геополитический выбор Киева является суверенным правом украинского государства, причем вне зависимости от того, выгодно ли это Москве. Задача России в такой ситуации – разъяснить Киеву политические и экономические последствия подобного решения. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

В интервью французскому изданию Politique Internationale, опубликованном посольством России во Франции, российский чиновник сказал, что Украина самостоятельно принимает решения о своем внешнеполитическом векторе развития. Однако в Москве не верят, что Киев в скором времени присоединится к НАТО и ЕС.Читайте такжеВывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО

"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - считает Козак.

Кроме того, он полагает, что единственным вариантом для России в данной ситуации остается объяснение того, какими будут политические и экономические последствия для Киева вследствие такого решения.

"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - подчеркнул Дмитрий Козак.

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Позиция России по интеграции Украины в НАТО

Российский президент Владимир Путин в начале июня заявлял, что Россия всерьез обеспокоена планами Украины по вступлению в Североатлантический альянс. По словам хозяина Кремля, если Киев окажется в НАТО, то ракеты от Харькова или Днепра смогут долететь до Москвы за 7-10 минут.

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что Москва может начать новую войну против Киева, чтобы удержать украинское государство от интеграции в НАТО.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков говорил, что конфликт на Донбассе теперь потеряет смысл для России. Причиной тому является заявление Байдена о политике "открытых дверей" для Украины и Грузии, несмотря на наличие территориальных проблем.

новости России НАТО Кремль Дмитрий Козак новости Украины
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