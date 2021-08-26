Вся проблема в дискримінації: в Індії дівчина спалила себе в прямому ефірі

Дівчина від відчаю пішла на самоспалення / cxid.info

24-річна мешканка Індії заявила про переслідування копами і судом, які не давали їй спокою після звинувачення в згвалтуванні депутата. Після цього вона спалила себе під час прямої трансляції в Facebook.

Як повідомляє BBC, дівчина пішла на цей жахливий вчинок разом з другом. Від отриманих опіків вони померли в лікарні.

Дівчина з Уттар-Прадеш в травні 2019 року звинуватила місцевого депутата Атула Рая в згвалтуванні, яке, за її словами, сталося в її власному будинку. Вона подала заяву в поліцію. Однак сам Рай звинувачення заперечував. Незважаючи на це, вже два роки він перебуває у в'язниці. Але при цьому, в листопаді минулого року брат засудженого подав зустрічну заяву в поліцію і звинуватив жінку в підробці документів. Її миттєво заарештували без права внесення застави.

Дівчина не витримала несправедливості і під час прямого ефіру в Facebook звинуватила депутата в тому, що "він використовує свій вплив для її переслідування". Вона назвала імена кількох поліцейських і судді, які нібито діяли в змові з Раєм.

Також вона пояснила, що підпалює себе, щоб звернути увагу на дискримінацію індійських жінок.

У зв'язку з трагедією кількох офіцерів вже відсторонили від посад. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Індії сталася страшна трагедія. 17-річну дівчину Неху Пасван до смерті забили члени її сім'ї. Їм не сподобалося, що та носила джинси. Дівчину жорстоко побили палицями її дід і дядько, а потім підвісили на дереві прямо у дворі і залишили вмирати.