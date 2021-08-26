Вся проблема в дискриминации: в Индии девушка сожгла себя в прямом эфире

Девушка от отчаяния пошла на самосожжение / cxid.info

24-летняя жительница Индии заявила о преследовании копами и судом, которые не давали ей покоя после обвинения в изнасиловании депутата. После этого она сожгла себя во время прямой трансляции в Facebook.

Как сообщает BBC, девушка пошла на этот ужасный поступок вместе с другом. От полученных ожогов они оба скончались в больнице.

Девушка из Уттар-Прадеш в мае 2019 года обвинила местного депутата Атула Рая в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в ее собственном доме. Она подала заявление в полицию. Однако сам Рай обвинения отрицал. Несмотря на это, уже два года он находится в тюрьме. Но при этом, в ноябре прошлого года брат осужденного подал встречное заявление в полицию и обвинил женщину в подделке документов. Ее мгновенно арестовали без права внесения залога.

Девушка не выдержала несправедливости и во время прямого эфира в Facebook обвинила депутата в том, что "он использует свое влияние для ее преследования". Она назвала имена нескольких полицейских и судьи, которые якобы действовали в заговоре с Раем.

Также она объяснила, что поджигает себя, чтобы обратить внимание на дискриминацию индийских женщин.

В связи с трагедией нескольких офицеров уже отстранили от должностей. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Индии произошла жуткая трагедия. 17-летнюю девушку Неху Пасван до смерти забили члены ее семьи. Им не понравилось, что та носила джинсы. Девушку жестоко избили палками её дед и дядя, а потом подвесили на дереве прямо во дворе и оставили умирать.