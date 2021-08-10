В Пакистане толпа мусульман требует казнить 8-летнего ребенка за то, что он помочился на ковер

Митингующие уже сожгли двери в храм / REUTERS

В Пакистане разъяренная толпа мусульман напала на индуистский храм. Местные жители возмущены тем, что суд отпустил под залог ребенка, которого ранее обвинили в богохульстве.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел с восьмилетним мальчиком в городе Бхонг в районе Рахим-Яр-Хан, в провинции Пенджаб еще в прошлом месяце.

Толпа неустанно требовала казнить ребенка.

На данный момент мальчик с семьей находится под защитой государства, так как беспорядки в провинции не утихают. Для того, чтобы угомонить протестующих, в район прибыли военные.

При этом, сам ребенок до сих пор не понимает, что сделал не так и за что, ему желают смерти. Бедного мальчика неделю продержали в тюрьме.

А обвиняют его в том, что он якобы умышленно помочился на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги. Мусульманская община считает поступок богохульством, за что в Пакистане грозит смертная казнь.

Напомним, ранее в Индии произошла жуткая трагедия. 17-летнюю девушку Неху Пасван до смерти забили члены ее семьи. Им не понравилось, что та носила джинсы. Девушку жестоко избили палками её дед и дядя, а потом подвесили на дереве прямо во дворе и оставили умирать.