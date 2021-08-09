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"Ви одного разу дострибаєтеся": Лукашенко пригрозив "повернути Україну" і попередив про війну з РФ

9 серпня 2021, 16:51

Україна перейшла червону межу, сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко вважає, що якщо він з'явиться в Україні, то його підтримають 90% людей / Reuters

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив без зброї перейти білорусько-український кордон, і, мовляв, заручившись "підтримкою 90% українців", "повернути Україну". Київ, на його думку, перейшов червону межу тоді, коли навіть раніше, ніж Євросоюз, вирішив припинити авіасполучення з білоруською державою. При цьому він сказав, що у разі нового бойового зіткнення України і Росії він не підтримає українців, а, мовляв, стане посередником у конфлікті.

Про це політик розповівши під час своєї пресконференції у понеділок, 9 серпня. Як стверджує Лукашенко, він коли-небудь готовий ризикнути і без зброї перейти український кордон, і нібито з 90% українців "повернути Україну".

"Ви одного разу дострибаєтеся, і я перейду кордон без зброї, зберу не 40, а мінімум 90% українців, і ми Україну повернемо...", - сказав Лукашенко.

За його словами, для офіційного Мінська Україна вже перетнула "червону межу" після того, як перекрила авіасполучення з білоруською державою.

"Червона риса перейдена тоді, коли ЄС ще не припинив авіасполучення з нами, Україна це зробила", - зазначив Лукашенко, додавши, що він сам нібито є "мирною людиною", а його країна не зробить "капость Україні", крім того випадку, якщо українці, мовляв, не підуть "зі зброєю на територію Білорусі".

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Крім того, він уточнив, що якщо Київ захоче повернути окуповані Росією території, то він не підтримуватиме українців і стане посередником у російсько-українському конфлікті. При цьому він не вірить в силову операцію Києва.читайте також"Ганьбить Україну і робить блазнем Зеленського": у Раді закликали завдати удару по режиму Лукашенка

"Якщо ви знову з Росією зіткнетеся, я буду між вами. Навіть якщо це загрожуватиме моєму життю. Але я впевнений, що ані перший, ані другий варіант не реальний. Його не буде. Тому що розумних голів в Україні достатньо. Будь-яка ваша спроба силою вирішити питання закінчиться трагедією для України", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Заяви Лукашенка про Україну

Глава Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв визнати окупований Крим територією Росії. Причому у нього вже "розв'язані руки" щодо України, а за ним "не заіржавіє" у тому випадку, якщо таке ж рішення буде прийнято російським великим бізнесом.

Лукашенко звинуватив особисто президента України Володимира Зеленського у нібито "постачанні бойовиків" і "зброї" на територію Білорусі. За його словами, Зеленський, мовляв,"перекидає" до республіки ще й "вибухівку".

Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі
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