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"Вы однажды допрыгаетесь": Лукашенко пригрозил "вернуть Украину" и предупредил о войне с Россией

9 августа 2021, 16:51
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Украина перешла красную черту, сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко считает, что если он появится в Украине, то его поддержат 90% людей / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил без оружия перейти белорусско-украинскую границу, и, дескать, заручившись "поддержкой 90% украинцев", "вернуть Украину". Киев, по его мнению, перешел красную черту тогда, когда даже раньше Евросоюза решил прекратить авиасообщение с белорусским государством. При этом он сказал, что в случае нового боевого столкновения Украины и России он не поддержит украинцев, а, дескать, станет посредником в конфликте.

Об этом политик рассказал в ходе своей пресс-конференции в понедельник, 9 августа. Как утверждает Лукашенко, он когда-нибудь готов рискнуть и без оружия перейти украинскую границу, и якобы с 90% украинцев "вернуть Украину".

"Вы однажды допрыгаетесь, и я перейду границу без оружия, соберу не 40, а минимум 90% украинцев, и мы Украину вернем…", - сказал Лукашенко.

По его словам, для официального Минска Украина уже пересекла "красную черту" после того, как перекрыла авиасообщение с белорусским государством.

"Красная черта перейдена тогда, когда ЕС еще не прекратил авиасообщение с нами, Украина это сделала", - отметил Лукашенко, добавив, что он сам якобы является "мирным человеком", а его страна не сделает "пакость Украине", кроме того случае, если украинцы, дескать, не пойдут "с оружием на территорию Беларуси".

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Кроме того, он уточнил, что если Киев захочет вернуть оккупированные Россией территории, то он не будет поддерживать украинцев и станет посредником в российско-украинском конфликте. При этом он не верит в силовую операцию Киева.Читайте также"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко

"Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Заявления Лукашенко об Украине

Глава Беларуси Александр Лукашенко пообещал признать оккупированный Крым территорией России. Причем у него уже "развязаны руки" по вопросам Украины, а за ним "не заржавеет" в том случае, если такое же решение будет принято российским крупным бизнесом.

Лукашенко обвинил лично президента Украины Владимира Зеленского в якобы "поставке боевиков" и "оружия" на территорию Беларуси. По его словам, Зеленский, дескать, "перебрасывает" в республику еще и "взрывчатку".

Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
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