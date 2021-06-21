Вибори у Вірменії: хто з проросійських сил проходить до парламенту / Reuters

Вірменський Центрвиборчком підчитав 97% голосів. І на даний момент на дострокових парламентських виборах у Вірменії перемагає чинна влада.

Зокрема, партія Нікола Пашиняна Цивільний договір отримала 53,9% голосів.

Також проходить до парламенту опозиційний блок Вірменія екс-президента Роберта Кочаряна: у нього 20,8% голосів. У програмі цієї політичної сили - жорстка проросійська політика і боротьба з громадськими організаціями, що фінансуються фондом Джорджа Сороса.

Таким чином, Партія Пашиняна знову формуватиме уряд і Пашинян знову стане прем'єром.

читайте такожЕксперт розповів, хто стане новим прем'єром Вірменії і при чому тут РосіяТретє місце у проросійського блоку Честь маю: у них 5,2% (при прохідному порозі в 7%). Його очолюють ексглава Служби нацбезпеки Артур Ванецян і експрезидент Серж Саргсян. Серед заяв цієї сили - необхідність визнати окупований Крим частиною Росії.

Шанси пройти до парламенту ще є у партії Процвітаюча Вірменія олігарха Гагіка Царукяна. А ось проєвропейська партія Республіка набрала лише 3%.

Внутрішньополітична криза у Вірменії триває з листопада минулого року. Причиною тому є поразка вірменської держави у війні з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Багаторічне збройне протистояння Баку й Єревану завершилося 9 листопада 2020 року підписанням Вірменією, Азербайданом і Росією угоди, в результаті якої Єреван втратив контроль над Карабахом. Після цього в країні періодично проходять акції з вимогою відставки Нікола Пашиняна.

25 лютого 2021 у Вірменії спалахнули з новою силою протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і його уряду. Цим подіям передувало звільнення заступника глави Генштабу Збройних сил Тирана Хачатряна, який розкритикував заяви Пашиняна про проблеми в роботі російських ракетних систем Іскандер у ході нагірно-карабахського конфлікту. Після цього в Генштабі вирішили випустити заяву, в якій закликали до відставки уряду Пашиняна.

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився йти у відставку і заявив про спробу військового перевороту в країні. На вулицях Єревана пройшли протести прихильників і противників влади. В ході протестів відбувалися сутички.

Нагадаємо, у травні парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна. Після чого Пашинян анонсував дострокові парламентські вибори у Вірменії на 20 червня.