УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вибори у Вірменії: хто з проросійських сил проходить до парламенту

21 червня 2021, 08:39
Прослухати новину
Зупинити

Партія Пашиняна знову формуватиме уряд і Пашинян знову стане прем'єром.

Вибори у Вірменії хто з проросійських сил проходить до парламенту
Вибори у Вірменії: хто з проросійських сил проходить до парламенту / Reuters

Вірменський Центрвиборчком підчитав 97% голосів. І на даний момент на дострокових парламентських виборах у Вірменії перемагає чинна влада.

Зокрема, партія Нікола Пашиняна Цивільний договір отримала 53,9% голосів.

Також проходить до парламенту опозиційний блок Вірменія екс-президента Роберта Кочаряна: у нього 20,8% голосів. У програмі цієї політичної сили - жорстка проросійська політика і боротьба з громадськими організаціями, що фінансуються фондом Джорджа Сороса.

Таким чином, Партія Пашиняна знову формуватиме уряд і Пашинян знову стане прем'єром.

читайте такожЕксперт розповів, хто стане новим прем'єром Вірменії і при чому тут РосіяТретє місце у проросійського блоку Честь маю: у них 5,2% (при прохідному порозі в 7%). Його очолюють ексглава Служби нацбезпеки Артур Ванецян і експрезидент Серж Саргсян. Серед заяв цієї сили - необхідність визнати окупований Крим частиною Росії.

Шанси пройти до парламенту ще є у партії Процвітаюча Вірменія олігарха Гагіка Царукяна. А ось проєвропейська партія Республіка набрала лише 3%.

Внутрішньополітична криза у Вірменії триває з листопада минулого року. Причиною тому є поразка вірменської держави у війні з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Багаторічне збройне протистояння Баку й Єревану завершилося 9 листопада 2020 року підписанням Вірменією, Азербайданом і Росією угоди, в результаті якої Єреван втратив контроль над Карабахом. Після цього в країні періодично проходять акції з вимогою відставки Нікола Пашиняна.

25 лютого 2021 у Вірменії спалахнули з новою силою протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і його уряду. Цим подіям передувало звільнення заступника глави Генштабу Збройних сил Тирана Хачатряна, який розкритикував заяви Пашиняна про проблеми в роботі російських ракетних систем Іскандер у ході нагірно-карабахського конфлікту. Після цього в Генштабі вирішили випустити заяву, в якій закликали до відставки уряду Пашиняна.

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився йти у відставку і заявив про спробу військового перевороту в країні. На вулицях Єревана пройшли протести прихильників і противників влади. В ході протестів відбувалися сутички.

Нагадаємо, у травні парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна. Після чого Пашинян анонсував дострокові парламентські вибори у Вірменії на 20 червня.

дострокові парламентські вибори Нікола Пашинян новини Вірменії Вибори у Вірменії
Зараз ви переглядаєте новину «Вибори у Вірменії: хто з проросійських сил проходить до парламенту». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як зупинити свербіж від укусів комах: чотири швидких домашніх засобиЯк зупинити свербіж від укусів комах: чотири швидких домашніх засоби Гороскоп на 19 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: три успіхи та робочий провалГороскоп на 19 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: три успіхи та робочий провал Трійця 2021: красиві привітання - вірші, смс, проза і живі листівкиТрійця 2021: красиві привітання - вірші, смс, проза і живі листівки Заява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися УкраїніЗаява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися Україні Напад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани ПутінаНапад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани Путіна

Останні новини

07:57

"Деякі можуть зірватися". Чого побоюватися у повний Місяць в червні 2021 року – прогноз астрологів

07:31

Україна стане однією з тем "стратегічного діалогу" США та РФ - Держдеп Відео

07:26

Як бути з "Мінськом" Погляд

07:07

У Росії ведмідь напав на туристів: загинув підліток, є потерпілий

06:45

Вірмени втомилися бути "маленьким, але гордим народом" Погляд

Реклама
06:40

Штам COVID-19 Дельта шириться світом: у ВООЗ пояснили, що допоможе захиститися Відео

06:30

Навіщо православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці і в чому допомагає свято

04:57

Вчені розповіли, яка косметика небезпечна для здоров'я жінок

04:38

Поступка США по Україні: Путіну вигідно приєднати Байдена до переговорів – експерт Відео

02:03

Гороскоп на завтра 23 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особисті "перевороти" та прибуткові ідеї Відео

01:28

Ексагент ЦРУ пояснив, чому РФ переграє США по Україні Відео

00:19

Гороскоп на cьогодні 22 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: захисний купол та любовні зміни Відео

00:16

Названо топ-9 продуктів, які ніколи не зіпсуються Відео

21 червня, понеділок
23:24

Лікар розповіла про підступну небезпеку абрикос Відео

22:56

Під Києвом потонули діти з батьком, які плавали на надувному матраці Відео

22:38

Комаровський пояснив, як цитокіновий шторм вбиває організм Відео

22:23

Смертельний вибух під Києвом: з'ясувалася можлива причина Відео

22:05

У TikTok запустили новий небезпечний челленж, за який можуть "викрутити руки"

21:47

Шевченко різко прокоментував провальну гру збірної України на Євро-2020 з Австрією Відео

21:35

Спалахи та хаос: опубліковано липневий місячний календар 2021

Реклама
21:27

Зеленський відреагував на смертельний вибух під Києвом Відео

21:09

Україну чекає посуха: метеорологи дали новий прогноз Відео

20:57

Режисерське видання гри Кодзіми Death Stranding вийде вже скоро Відео

20:52

Україна - Австрія 0:1, збірна Шевченка програла третій матч на Євро-2020 Відео

20:15

Від авто нічого не залишилося: у Черкасах трапилася страшна аварія, багато жертв Відео

20:14

Олігарх Фірташ відреагував на жорсткі санкції РНБО Відео

20:05

Перемога Пашиняна: зовнішні сили мають бути задоволені Погляд

19:59

У Windows 11 повернеться одна з фішок "сімки" Відео

19:31

Будапешт висунув Києву нове звинувачення через "список ворогів" на Миротворці Відео

19:30

Порошенка "спіймали" під час відпочинку в шикарному турецькому готелі

19:25

Лікар попередив українців про новий і дуже небезпечний штам коронавірусу Відео

19:04

В Україні різко змінилися ціни на ранню капусту: яка зараз вартість

18:53

Лікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати каву Відео

18:45

Quake живий – легендарну серію шутерів перезапустять з головним героєм жінкою Відео

18:31

У Росії після ДТП спалахнув автобус з дітьми

18:10

Під Києвом потужний вибух розтрощив квартири в п'ятиповерхівці, є жертва Відео

18:07

Під Дніпром вчитель жорстоко зґвалтував школярку на випускному Відео

17:38

Новий удар по режиму Лукашенка: Вашингтон запровадив санкції проти Мінська Відео

17:31

Під Києвом чоловік влаштував криваві розбірки з братом і заколотив його сокирою Відео

17:29

Samsung презентувала Galaxy M32 – бюджетний смартфон з великим акумулятором Відео

Реклама
17:03

Які обереги повинні бути в кожному будинку: 10 найнадійніших Відео

16:56

"Треш" у Бердянську: туристів атакують морські блохи та не дають купатися Відео

16:38

Супер-модель пояснила, як зберегти молодість і красу шкіри до старості Відео

16:25

Близько до фотореалізму: ентузіаст запустив третього "Відьмака" з 50 графічними модами Відео

16:25

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання Відео

16:15

Ароматна та смачна молода картопля в духовці – рецепт Відео

15:59

Люди купаються в каламутній рідині: у Києві затоку Дніпра заповнює невідомий бруд Відео

15:50

Cyberpunk 2077 повернули в PS Store за зниженою ціною

15:14

День Святого Духа 2021: що не можна робити і як відзначається свято в православ'ї Фото

15:13

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 поділилися новими подробицями гри Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти