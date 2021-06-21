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Выборы в Армении: кто из пророссийских сил проходит в парламент

21 июня 2021, 08:39

Партия Пашиняна вновь будет формировать правительство и Пашинян вновь станет премьером.

Выборы в Армении кто из пророссийских сил проходит в парламент
Выборы в Армении: кто из пророссийских сил проходит в парламент / Reuters

Армянский Центризбирком подчитал 97% голосов. И на данный момент на досрочных парламентских выборах в Армении побеждает действующая власть.

В частности, партия Никола Пашиняна Гражданский договор получила 53,9% голосов.

Также проходит в парламент оппозиционный блок Армения экс-президента Роберта Кочаряна: у него 20,8% голосов. В программе этой политической силы – жесткая пророссийская политика и борьбу с общественными организациями, что финансируются фондом Джорджа Сороса.

Таким образом, партия Пашиняна вновь будет формировать правительство и Пашинян вновь станет премьером.

Читайте такжеЭксперт рассказал, кто станет новым премьером Армении и при чем тут РоссияТретье место у пророссийского блока Честь имею: у них 5,2% (при проходном пороге в 7%). Его возглавляют экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян и экс-президент Серж Саргсян. Среди заявлений этой силы – необходимость признать оккупированный Крыма частью России.

Шансы пройти в парламент еще имеются у партии Процветающая Армения олигарха Гагика Царукяна. А вот проевропейская партия Республика набрала лишь 3%.

Внутриполитический кризис в Армении длится с ноября прошлого года. Причиной тому является поражение армянского государства в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Многолетнее вооруженное противостояние Баку и Еревана завершилось 9 ноября 2020 подписанием Арменией, Азербайданом и Россией соглашения, в результате которого Ереван потерял контроль над Карабахом. После этого в стране периодически проходят акции с требованием отставки Никола Пашиняна.

25 февраля 2021 в Армении вспыхнули с новой силой протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Этим событиям предшествовало увольнение заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна, раскритиковавшего заявления Пашиняна о проблемах в работе российских ракетных систем Искандер в ходе нагорно-карабахского конфликта. После этого в Генштабе решили выпустить заявление, в котором призвали к отставке правительства Пашиняна.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отказался уходить в отставку и заявил о попытке военного переворота в стране. На улицах Еревана прошли протесты сторонников и противников властей. В ходе протестов происходили стычки.

Напомним, в мае парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна. После чего Пашинян анонсировал досрочные парламентские выборы в Армении на 20 июня.

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