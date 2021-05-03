УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна

3 мая 2021, 16:58
Прослушать новость
Остановить

Пашинян анонсировал досрочные парламентские выборы в Армении на 20 июня.

Пашинян
Никол Пашинян продолжает работать главой правительства в статусе исполняющего обязанности премьер-министра / Reuters

Парламент республики Армения не избрал исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна на пост главы правительства. Голосование было инициировано с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Такой сценарий будет реализован в том случае, если депутаты дважды в течение двух недель не изберут главу армянского правительства. Внеочередные парламентские выборы могут пройти 20 июня.

Как сообщает издание Aysor, назначение Пашиняна поддержал один парламентарий, трое проголосовали против, 75 депутатов воздержались от голосования.

Издание Sputnik Армения уточнило, что правящая фракция Мой шаг не голосовала. Оппозиционеры из Процветающей Армении проигнорировали заседание, тогда как депутаты из Просвещенной Армении проголосовали против.

Статья 149 Конституции Армении гласит, что в том случае, если голосование за назначение премьер-министра дважды подряд в течение двух недель оказывается провальным, парламент распускается. Второй этап голосования запланирован на 10 мая. В случае роспуска парламента президент Саркисян назначит дату внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. До этого времени Пашинян будет возглавлять правительство в качестве исполняющего обязанности премьера. Новые выборы в парламент должны состояться 20 июня.

Политический кризис в Армении

  • В Армении 25 февраля вспыхнули с новой силой протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Этим событиям предшествовало увольнение заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна, раскритиковавшего заявления Пашиняна о проблемах в работе российских ракетных систем Искандер в ходе нагорно-карабахского конфликта. После этого в Генштабе решили выпустить заявление, в котором призвали к отставке правительства Пашиняна.
  • Армянский премьер-министр Никол Пашинян отказался уходить в отставку и заявил о попытке военного переворота в стране. На улицах Еревана прошли протесты сторонников и противников властей. В ходе протестов происходили стычки.
  • Внутриполитический кризис в Армении длится с ноября прошлого года. Причиной тому является поражение армянского государства в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Многолетнее вооруженное противостояние Баку и Еревана завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайданом и Россией соглашения, в результате которого Ереван потерял контроль над Карабахом. После этого в стране периодически проходят акции с требованием отставки Никола Пашиняна.
Никол Пашинян новости Армении
Сейчас вы просматриваете новость «Парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Христос Воскрес! Красивые открытки-поздравления с ПасхойХристос Воскрес! Красивые открытки-поздравления с Пасхой Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делатьСильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Рак: фекалии этих цветов могут быть признаком растущей опухоли в кишечникеРак: фекалии этих цветов могут быть признаком растущей опухоли в кишечнике Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецептыЧто приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирениеПодробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение

Последние новости

17:39
Блогер Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью из-за слов о войне с РФ
17:33
Стало известно, когда в НАТО обсудят вступление Украины в Альянс
17:10
Вспышка страсти и новые свободы: что сулит гороскоп на 4 мая 2021 Видео
16:58
Парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна
16:45
Киев предупредили о заморозках и пообещали почти +20 Видео
Реклама
16:22
Ахметова заподозрили в создании новой партии, олигарх ответил Видео
15:50
В ЕС дали "зеленый свет" на въезд туристам: кому откроют двери Видео
15:26
У Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT Видео
15:24
В Харькове нашли убитыми молодого мужчину и девушку
15:18
Зеленский назвал себя выходцем из СССР и рассказал, чего ему не хватало Видео
15:13
В Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами Видео
14:50
В МИД рассказали, сколько в Украине хотят "сбить" с РФ за оккупацию Видео
14:47
В Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям Видео
14:28
Новая поддержка США Украины оказалась под угрозой: СМИ назвали причину Видео
14:15
На встрече Зеленского и Путина кто-то должен "держать свечку" - Климкин Видео
13:55
В Украину вернутся заморозки – синоптик раскрыл детали Видео
13:44
Больных в два раза больше: социологи разбили цифры Минздрава по COVID-19 Видео
13:24
Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео
13:10
Президент Литвы назвал аннексию Крыма нелегальной и пообещал вмешаться Видео
12:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбы Видео
Реклама
12:26
В Сети рассказали, куда Порошенко махнул на отдых на майские праздники Видео
12:13
Минздрав обнародовал актуальный список регионов красной зоны карантина Видео
12:05
На Закарпатье агенты РФ устроили провокацию с листовками и прокололись – СМИ
11:54
У Лаврова закатили истерику в ответ на предложение G7 бороться с фейками РФ Видео
11:18
Эксперт объяснил планы властей по повышению прожиточного минимума Видео
11:12
В Украине назвали фиксированный тариф на электроэнергию для населения Видео
10:53
"Так в спину еб*шит": в Сети сообщили о массовой драке подростков в Одессе Видео
10:22
Как Россия неожиданно потеряла влияние в Средней Азии мнение
10:11
Пушилин заявил, что Зеленский боится получить пулю в спину на Донбассе Видео
09:34
Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление Видео
08:50
У границ Украины найден коронавирус-мутант из Индии
08:33
Зеленский еще долго будет бегать вокруг глобуса мнение
08:19
Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек Видео
07:56
Осенью Украину ждет COVID-21: врач рассказала, чем опасен этот штамм Видео
07:43
Врач рассказала, кому опасно есть лук Видео
07:30
Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом Видео
07:15
Журналист раскрыл сценарий новых ударов Евросоюза по России Видео
06:54
Повышение прожиточного минимума: почему украинцы его не почувствуют мнение
06:33
В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины Видео
05:32
Зеленскому очень опасно один на один встречаться с Путиным – экс-посол Видео
Реклама
05:05
У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей Видео
04:28
Воздушные поздравления с Днем кондитера на словах и в картинках
03:50
Соблазнительные кожаные юбки вошли в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
03:07
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет ногтей
02:17
Экс-министр обороны спрогнозировал направление удара РФ по Украине Видео
00:55
Как бороться с одышкой после коронавируса - советы врача Видео
00:19
Светлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельник Видео
02 мая, воскресенье
23:51
Украину накроет настоящая жара: когда и где ждать больше +25 градусов Видео
23:16
РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины Видео
22:58
В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять