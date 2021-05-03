Парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна

Никол Пашинян продолжает работать главой правительства в статусе исполняющего обязанности премьер-министра / Reuters

Парламент республики Армения не избрал исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна на пост главы правительства. Голосование было инициировано с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Такой сценарий будет реализован в том случае, если депутаты дважды в течение двух недель не изберут главу армянского правительства. Внеочередные парламентские выборы могут пройти 20 июня.

Как сообщает издание Aysor, назначение Пашиняна поддержал один парламентарий, трое проголосовали против, 75 депутатов воздержались от голосования.

Издание Sputnik Армения уточнило, что правящая фракция Мой шаг не голосовала. Оппозиционеры из Процветающей Армении проигнорировали заседание, тогда как депутаты из Просвещенной Армении проголосовали против.

Статья 149 Конституции Армении гласит, что в том случае, если голосование за назначение премьер-министра дважды подряд в течение двух недель оказывается провальным, парламент распускается. Второй этап голосования запланирован на 10 мая. В случае роспуска парламента президент Саркисян назначит дату внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. До этого времени Пашинян будет возглавлять правительство в качестве исполняющего обязанности премьера. Новые выборы в парламент должны состояться 20 июня.

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