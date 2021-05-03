Парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна

Пашинян анонсировал досрочные парламентские выборы в Армении на 20 июня.
Парламент республики Армения не избрал исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна на пост главы правительства. Голосование было инициировано с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Такой сценарий будет реализован в том случае, если депутаты дважды в течение двух недель не изберут главу армянского правительства. Внеочередные парламентские выборы могут пройти 20 июня.
Как сообщает издание Aysor, назначение Пашиняна поддержал один парламентарий, трое проголосовали против, 75 депутатов воздержались от голосования.
Издание Sputnik Армения уточнило, что правящая фракция Мой шаг не голосовала. Оппозиционеры из Процветающей Армении проигнорировали заседание, тогда как депутаты из Просвещенной Армении проголосовали против.
Статья 149 Конституции Армении гласит, что в том случае, если голосование за назначение премьер-министра дважды подряд в течение двух недель оказывается провальным, парламент распускается. Второй этап голосования запланирован на 10 мая. В случае роспуска парламента президент Саркисян назначит дату внеочередных парламентских выборов.
Напомним, 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. До этого времени Пашинян будет возглавлять правительство в качестве исполняющего обязанности премьера. Новые выборы в парламент должны состояться 20 июня.
Политический кризис в Армении
- В Армении 25 февраля вспыхнули с новой силой протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Этим событиям предшествовало увольнение заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна, раскритиковавшего заявления Пашиняна о проблемах в работе российских ракетных систем Искандер в ходе нагорно-карабахского конфликта. После этого в Генштабе решили выпустить заявление, в котором призвали к отставке правительства Пашиняна.
- Армянский премьер-министр Никол Пашинян отказался уходить в отставку и заявил о попытке военного переворота в стране. На улицах Еревана прошли протесты сторонников и противников властей. В ходе протестов происходили стычки.
- Внутриполитический кризис в Армении длится с ноября прошлого года. Причиной тому является поражение армянского государства в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Многолетнее вооруженное противостояние Баку и Еревана завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайданом и Россией соглашения, в результате которого Ереван потерял контроль над Карабахом. После этого в стране периодически проходят акции с требованием отставки Никола Пашиняна.