УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вибори до Держдуми Росії і рішення ЄС: дипломат пояснив позицію Європи щодо блокади результатів

22 вересня 2021, 03:47

Україна в будь-якому випадку повинна діяти і не опускати руки, сказав Павло Клімкін.

Євросоюз, прапор
Євросоюз не виноситиме рішення щодо невизнання виборів до Держдуми Росії - дипломат / Reuters

В Євросоюзі немає політичної волі для того, щоб ухвалити рішення про невизнання результатів виборів до Держдуми Росії. Ймовірно, буде жорстка заява, проте жодних дій не передбачається. Ключові країни, такі як Німеччина, Франція та Італія, подібну позицію не підтримають. Однак у Києві все одно повинні діяти і не опускати руки. Про це заявив колишній міністр закордонних справ, український дипломат Павло Клімкін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що наразі ЄС не наважиться піти на крок, пов'язаний з невизнанням результатів виборів до Держдуми. Європа обмежиться заявами.

"Я, на жаль, не бачу політичної волі на сьогодні в ЄС до того. Звичайно, декларації будуть, Жорстке засудження теж буде - і це вже результат", - вважає дипломат.

При цьому він додав, що до такого рішення можуть бути готові Литва і Польща, проте лідируючі країни ЄС – Італія, Німеччина, Франція – подібний вердикт не підтримають.

"Але на тлі подій у Афганістані, на тлі того, що там тільки й кажуть про можливе збільшення терористичної загрози, плюс енергетичний шантаж з боку Росії, оскільки "Газпром" свідомо наразі сушить європейський ринок, щоб підняти ціни... Я не бачу сьогодні волі в жодній країні, можливо, у Литві, Польщі, алеу таких ключових країнах, як Італія, Німеччина, Франція цього не буде", - додав Клімкін.

Реклама

читайте також"Вибори" до Держдуми на Донбасі і в Криму – поза законом: Україна жорстко попередила Росію про ударВтім, він також уточнив, що незважаючи на складну ситуацію, Україна повинна діяти, оскільки прецеденти з незаконною паспортизацією на окупованому Донбасі і вибори є ключовими викликами національної безпеки української держави, а також у перспективі Європи.

"Але це не означає, що треба опустити руки і нічого не робити. Адже паспортизація (у ОРДЛО), не тільки вибори — це ключові виклики нашої безпеки, а також і європейської безпеки в перспективі", - підкреслив Павло Клімкін.

Вибори до Держдуми Росії

У Службі безпеки України раніше заявляли, що ватажки російських незаконних збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР" почали роздавати паспорти РФ на окупованому Донбасі. У спецслужбі уточнили, що такі маневри пов'язані з виборами до Держдуми Росії.

Метою Москви була участь у виборчому процесі у Думу українців, які отримали паспорти РФ і проживають на окупованому росіянами Донбасі.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявляв, що для Києва такі "вибори" не мають жодної юридичної сили. Як стверджував спікер Банкової, українські громадяни можуть взяти в них участь у тому випадку, якщо такий крок необхідний для їх безпеки.

У Європарламенті закликали ЄС не визнавати результати виборів до Держдуми у разі фальсифікацій виборчого процесу. Євродепутати запропонували Брюсселю у такому випадку вивчити можливість відсторонення РФ від участі в міжнародних організаціях.

viber
Євросоюз Павло Клімкін новини України Вибори до Держдуми Росії-2021
Зараз ви переглядаєте новину «Вибори до Держдуми Росії і рішення ЄС: дипломат пояснив позицію Європи щодо блокади результатів». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Шок, істерика": у Мережі висміяли український шкільний підручник історії для 6 класу"Шок, істерика": у Мережі висміяли український шкільний підручник історії для 6 класу Стрілянина в Пермі: кількість жертв зросла, з'явилося фото вбивціСтрілянина в Пермі: кількість жертв зросла, з'явилося фото вбивці Україна зробила крок до "червоної зони" за динамікою COVID-госпіталізацій - МОЗУкраїна зробила крок до "червоної зони" за динамікою COVID-госпіталізацій - МОЗ П'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаряП'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаря Прикмети на 22 вересня: що не можна робити в день осіннього рівноденняПрикмети на 22 вересня: що не можна робити в день осіннього рівнодення

Останні новини

06:43

"Це не мій прапор": під Дніпром дівчина спалила символ України під регіт друзів

06:15

У Х'юстона проблеми: чому "Слуга народу" намагається відправити Разумкова у відставку Погляд

05:40

Астролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівнодення Відео

04:57

Гороскоп 2022: астрологи назвали головних щасливчиків року Відео

04:45

Які страви з картоплі найшкідливіші - пояснення дієтолога

Реклама
03:50

У моду на осінь 2021 повернулося фарбування волосся в стилі 70-х та імбирний колір невимовної краси Фото

03:47

Вибори до Держдуми Росії і рішення ЄС: дипломат пояснив позицію Європи щодо блокади результатів Відео

03:19

Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19

02:10

Чи можна визначити тривалість чоловічого життя по талії - відповідь невролога

02:09

Потужний сигнал для Києва: Ердоган оголосив про підтримку України та невизнання анексії Криму Росією Відео

01:30

Вакцинація від COVID-19: Комаровський назвав надійний захист від небезпечного штаму Дельта Відео

01:07

Вакцинація дітей від COVID-19: лікарка пояснила, чи є в ній сенс та чи існують ризики Відео

00:25

Прикмети на 22 вересня: що не можна робити в день осіннього рівнодення Відео

00:15

Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинку Відео

21 вересня, вівторок
23:44

Байден попередив про нову пандемію в усьому світі Відео

23:25

"Скандал" на Генасамблеї ООН: Росія хотіла зірвати обговорення Криму і Донбасу Відео

23:20

Про які проблеми зі здоров'ям говорять болі в грудях-відповідь кардіолога

22:59

7 років в'язниці за 2 тисячі гривень: суддю-хабарника з Мукачева відправили за ґрати

22:54

Лікар назвала умову, за якої коронавірус "не пристане" до людини Відео

22:27

Ніякої дистанційки: українські школи в "жовтій" зоні закриють на карантин

Реклама
22:22

В Україну увірветься сніг і налетить небезпечна погода Відео

21:47

Українці частіше вмирають невдовзі після вакцинації: в МОЗ назвали більшість випадків збігом Відео

21:43

Названо найшкідливіші страви з картоплі, які зіпсують шлунок і серце Відео

21:24

Режим Лукашенка потерпає від удару: Україна виявилася головним постачальником картоплі до Білорусі

21:22

Могилевська поскаржилася Осадчій на "злодійку" Кароль: відповідь Тіни не змусила себе чекати Відео

20:49

Все затремтіло: найбільший вулкан Європи викинув 9-кілометровий стовп попелу Відео

20:28

Байден втратив довіру до Європи і йде слідами Трампа Погляд

20:22

Зарубав сокирою і тягав тіло по місту: під Одесою жорстоко розправилися з жінкою Відео

20:19

В Україні з'явилися ліки проти коронавірусу: запобігають ускладненням та прискорюють одужання

20:19

Молодик в жовтні 2021: що не можна робити, і як залучити благополуччя

19:59

Перша леді Олена Зеленська підкорила стильним образом у школі з дітьми Відео

19:56

Загроза відставки Разумкова: в Слузі народу оголосили про конфлікт фракції зі спікером ВР

19:36

Справа Шеремета: у прокуратурі озвучили результати експертизи, адвокат заявляє про її необ'єктивність Відео

19:27

"Як Прип'ять": у Мережі показали, як змінився аеропорт Донецька за 7 років в окупації

19:11

День вихователя 2021 в Україні: дата, традиції, привітання, милі картинки до свята

19:10

Вихлопні гази старих автомобілів призводять до зростання ракових захворювань і алергій серед українців

19:07

"Закриємо половину шкіл": Київській області пригрозили жорсткими заходами через посилення карантину Відео

18:52

Друга Холодна війна і демарш в НАТО: чим "відгукнеться" Європі та Україні AUKUS Погляд

18:42

Синоптики розповіли, коли повернеться тепло і сонце в Україну Відео

18:26

"Не підтримати свою дитину я не можу": Полякова виправдала дочку за пісні з матюкам Відео

Реклама
18:26

Жовта зона і штрафи від 34 тисяч гривень: у Києві з 23 вересня стартують карантинні рейди Відео

17:56

У Pfizer назвали побічні ефекти після третьої дози вакцини Відео

17:55

Бив і погрожував: відома українська актриса і зірка серіалу Слуга народу втекла від чоловіка

17:46

Перша за 7 років: Ані Лорак показала кадри з кліпу на пісню українською мовою

17:32

"Це дуже гірко": Олег Сенцов пояснив вчинок сестри, яка обматюкала Україну і "послала" брата

17:26

"Автомотлох" найбільше забруднює повітря в містах України - експерт

17:15

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 вересня: ризик аварії, фінансові труднощі або розрив відносин Відео

17:14

Хлопець роздягнувся перед "Невідомим матросом" в Одесі та пригрівся біля Вічного вогню

17:12

Школи закриють на карантин: які регіони України під загрозою Відео

17:08

Легко сплутати: названо головні поствакцинальні симптоми коронавірусу Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти