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Выборы в Госдуму России и решение ЕС: дипломат объяснил позицию Европы по блокаде результатов

22 сентября 2021, 03:47
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Украина в любом случае должна действовать и не опускать руки, сказал Павел Климкин.

Евросоюз, флаг
Евросоюз не будет выносить решения о непризнании выборов в Госдуму России - дипломат / Reuters

В Евросоюзе нет политической воли для того, чтобы принять решение о непризнании результатов выборов в Госдуму России. Наверняка будет жесткое заявление, однако никаких действий не предвидится. Ключевые страны, такие как Германия, Франция и Италия, подобную позицию не поддержат. Однако в Киеве все равно должны действовать и не опускать руки. Об этом заявил бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сейчас ЕС не решится пойти на шаг, связанный с непризнанием результатов выборов в Госдуму. Европа ограничится заявлениями.

"Я, к сожалению, не вижу политической воли на сегодня в ЕС к тому. Конечно, декларации будут, жесткое осуждение тоже будет — и это уже результат", - считает дипломат.

При этом он добавил, что к такому решению могут быть готовы Литва и Польша, однако лидирующие страны ЕС – Италия, Германия, Франция – подобный вердикт не поддержат.

"Но на фоне событий в Афганистане, на фоне того, что там только и говорят о возможном увеличении террористической угрозы, плюс энергетический шантаж со стороны России, поскольку "Газпром" сознательно сейчас сушит европейский рынок, чтобы поднять цены... Я не вижу сегодня воли ни в одной стране, возможно, в Литве, Польше, но в таких ключевых странах, как Италия, Германия, Франция этого не будет", - добавил Климкин.

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Читайте также"Выборы" в Госдуму на Донбассе и в Крыму – вне закона: Украина жестко предупредила Россию об удареВпрочем, он также уточнил, что несмотря на сложную ситуацию, Украина должна действовать, поскольку прецеденты с незаконной паспортизацией на оккупированном Донбассе и выборы являются ключевыми вызовами национальной безопасности украинского государства, а также в перспективе Европы.

"Но это не значит, что нужно опустить руки и ничего не делать. Ведь паспортизация (в ОРДЛО), не только выборы — это ключевые вызовы нашей безопасности, а также и европейской безопасности в перспективе", - подчеркнул Павел Климкин.

Выборы в Госдуму России

В Службе безопасности Украины ранее заявляли, что главари российских незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР" начали раздавать паспорта РФ на оккупированном Донбассе. В спецслужбе уточнили, что такие маневры связаны с выборами в Госдуму России.

Целью Москвы являлось участие в избирательном процессе в Думу украинцев, которые получили паспорта РФ и проживают на оккупированном россиянами Донбассе.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что для Киева такие "выборы" не имеют никакой юридической силы. Как утверждал спикер Банковой, украинские граждане могут принять в них участие в том случае, если такой шаг необходим для их безопасности.

В Европарламенте призывали ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму в случае фальсификаций избирательного процесса. Евродепутаты предложили Брюсселю в таком случае изучить возможность отстранения РФ от участия в международных организациях.

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Евросоюз Павел Климкин новости Украины Выборы в Госдуму России-2021
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