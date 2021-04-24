Бізнесмен, який вижив після отруєння ГРУ, розповів про продаж зброї Україні

Омелян Гебрев заявив про те, що продавав зброю Україні після 2014 року.
Болгарський підприємець, який пережив отруєння Емільян Гебрев заявив про те, що продавав зброю Україні після 2014 року.
В електронному листі The New York Times він визнав, що зберігав боєприпаси на чеському збройовому складі, і розповів те, що раніше заперечував: його компанія Emco відправляла військову техніку в Україну після 2014 року.
Сам Гебрев припускає, що навіть якщо російські вбивці відповідальні за його отруєння, вони, ймовірно, були в змові з його ворогами в Болгарії.
"Спочатку він сказав, що припинив експорт боєприпасів в країну на початку війни в 2014 році. Але в п'ятницю (23 квітня — ред.) він визнав, що Emco підписала контракт з „уповноваженими українськими компаніями" в кінці 2014 року після початку війни", — йдеться в матеріалі.
Один нинішній і один колишній український чиновник на умовах анонімності повідомили NYT, що Emco підписала в 2014 році контракт на поставку артилерійських боєприпасів для українських військових. За словами колишнього чиновника, щоб не дати прихильникам Росії в уряді Болгарії заблокувати поставки, на ящиках з боєприпасами була етикетка, на якій говорилося, що вони призначалися для Таїланду. У той же час Гебрев заперечує, що його компанія неправильно маркувала будь-якої зі своїх експортних товарів.
Колишній чиновник повідомив, що російський уряд все одно виявив поставки і зажадав від уряду Болгарії, щоб вони були припинені.
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Отруєння Гебрева:
- Болгарська прокуратура звинуватила трьох співробітників частини 29155 ГРУ РФ в отруєнні Гебрева і видала ордери на їх арешт.
- Було опубліковано відповідне відео, на якому був зображений один з нападників.
- Кілер намазував імовірно отруйною речовиною дверні ручки автомобілів, що належать Гебреву, його синові і старшому менеджеру, в гаражі недалеко від їх офісів в Софії.
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Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:
Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.
У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
"Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.
Що сталося в Чехії в 2014 році
- 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
- На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
- Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
- У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.