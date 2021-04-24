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Бізнесмен, який вижив після отруєння ГРУ, розповів про продаж зброї Україні

24 квітня 2021, 23:23

Омелян Гебрев заявив про те, що продавав зброю Україні після 2014 року.

Омелян Гебрев
Емільян Гебрев / Скріншот

Болгарський підприємець, який пережив отруєння Емільян Гебрев заявив про те, що продавав зброю Україні після 2014 року.

В електронному листі The New York Times він визнав, що зберігав боєприпаси на чеському збройовому складі, і розповів те, що раніше заперечував: його компанія Emco відправляла військову техніку в Україну після 2014 року.

Сам Гебрев припускає, що навіть якщо російські вбивці відповідальні за його отруєння, вони, ймовірно, були в змові з його ворогами в Болгарії.

"Спочатку він сказав, що припинив експорт боєприпасів в країну на початку війни в 2014 році. Але в п'ятницю (23 квітня — ред.) він визнав, що Emco підписала контракт з „уповноваженими українськими компаніями" в кінці 2014 року після початку війни", — йдеться в матеріалі.

Один нинішній і один колишній український чиновник на умовах анонімності повідомили NYT, що Emco підписала в 2014 році контракт на поставку артилерійських боєприпасів для українських військових. За словами колишнього чиновника, щоб не дати прихильникам Росії в уряді Болгарії заблокувати поставки, на ящиках з боєприпасами була етикетка, на якій говорилося, що вони призначалися для Таїланду. У той же час Гебрев заперечує, що його компанія неправильно маркувала будь-якої зі своїх експортних товарів.

Колишній чиновник повідомив, що російський уряд все одно виявив поставки і зажадав від уряду Болгарії, щоб вони були припинені.

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Отруєння Гебрева:

  • Болгарська прокуратура звинуватила трьох співробітників частини 29155 ГРУ РФ в отруєнні Гебрева і видала ордери на їх арешт.
  • Було опубліковано відповідне відео, на якому був зображений один з нападників.
  • Кілер намазував імовірно отруйною речовиною дверні ручки автомобілів, що належать Гебреву, його синові і старшому менеджеру, в гаражі недалеко від їх офісів в Софії.

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Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.

У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.

"Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.

Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.

Що сталося в Чехії в 2014 році

  • 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
  • На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
  • Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
  • У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.
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