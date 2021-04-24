Выживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине

Емельян Гебрев / Скриншот

Переживший отравление болгарский предприниматель Емельян Гебрев заявил о том, что продавал оружие Украине после 2014 года.

В электронном письме The New York Times он признал, что хранил боеприпасы на чешском оружейном складе, и рассказал то, что ранее отрицал: его компания Emco отправляла военную технику в Украину после 2014 года.

Сам Гебрев предполагает, что даже если российские убийцы ответственны за его отравление, они, вероятно, были в сговоре с его врагами в Болгарии.

"Первоначально он сказал, что прекратил экспорт боеприпасов в страну в начале войны в 2014 году. Но в пятницу (23 апреля — ред.) он признал, что Emco подписала контракт с „уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года после начала войны", — говорится в материале.

Один нынешний и один бывший украинский чиновник на условиях анонимности сообщили NYT, что Emco подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. По словам бывшего чиновника, чтобы не дать сторонникам России в правительстве Болгарии заблокировать поставки, на ящиках с боеприпасами была этикетка, на которой говорилось, что они предназначались для Таиланда. В то же время Гебрев отрицает, что его компания неправильно маркировала какой-либо из своих экспортных товаров.

Бывший чиновник сообщил, что российское правительство все равно обнаружило поставки и потребовало от правительства Болгарии, чтоб они были прекращены.

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Отравление Гебрева:

Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.

Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.

Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.

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Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.

В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.

"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.

Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

Что произошло в Чехии в 2014 году