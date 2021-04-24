Выживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине

Емельян Гебрев заявил о том, что продавал оружие Украине после 2014 года.
Переживший отравление болгарский предприниматель Емельян Гебрев заявил о том, что продавал оружие Украине после 2014 года.
В электронном письме The New York Times он признал, что хранил боеприпасы на чешском оружейном складе, и рассказал то, что ранее отрицал: его компания Emco отправляла военную технику в Украину после 2014 года.
Сам Гебрев предполагает, что даже если российские убийцы ответственны за его отравление, они, вероятно, были в сговоре с его врагами в Болгарии.
"Первоначально он сказал, что прекратил экспорт боеприпасов в страну в начале войны в 2014 году. Но в пятницу (23 апреля — ред.) он признал, что Emco подписала контракт с „уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года после начала войны", — говорится в материале.
Один нынешний и один бывший украинский чиновник на условиях анонимности сообщили NYT, что Emco подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. По словам бывшего чиновника, чтобы не дать сторонникам России в правительстве Болгарии заблокировать поставки, на ящиках с боеприпасами была этикетка, на которой говорилось, что они предназначались для Таиланда. В то же время Гебрев отрицает, что его компания неправильно маркировала какой-либо из своих экспортных товаров.
Бывший чиновник сообщил, что российское правительство все равно обнаружило поставки и потребовало от правительства Болгарии, чтоб они были прекращены.
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Отравление Гебрева:
- Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.
- Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.
- Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.
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Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:
Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.
В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.
Что произошло в Чехии в 2014 году
- 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
- На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
- Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
- В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.