Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей

Емельян Гебрев / theins.ru

В апреле 2015 года спецслужбы России при помощи вещества из семьи Новичка пытались отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

Как пишет The Insider, третий подозреваемый в покушении на Скрипалей, скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", заранее появляясь в местах, где происходили важные политические события.

Сообщается, что Федотов посещал Болгарию ровно в те дни, когда там был отравлен Гебрев.

Издание пишет, что 24 апреля 2014 года "Федотов" прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву.

Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

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Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье Новичка.

В материале подчеркивается, что через месяц после покушения Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Позже он рассказал, что в мае его состояние вновь резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь. Так совпало, что в мае "Федотов" возвращался в Болгарию на три дня и снова полетел не обратным рейсом, который был уже заказан, а сделав крюк через Сербию.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: во-первых, его компания производила поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

Напомним, ранее сообщалось, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен российский офицер военной разведки Сергей Федотов.