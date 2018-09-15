"Тур "Новичок" от ГРУ". Эксперт потроллил интервью "отравителей" Скрипалей

Игорь Эйдман высмеял интервью Александра Петрова и Руслана Боширова / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман потроллил интервью подозреваемых в отравлении в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Эксперт на своей странице в Facebook высмеял слова россиян о том, что они поехали в британский Солсбери полюбоваться готикой, назвав тур "Новичок" (вещество, которым отравили Скрипалей).

"Новые туры в старую Англию от ГРУ-ФСБ (Главное разведывательное управление — старое название, теперь ведомство называется Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ — Ред.)", — отметил автор.

Эйдман пофантазировал, что "в программу входит посещение готического собора и настоящее отравление вражеского семейства в лучших традициях средневековья". "Плата только за тур. Яд "Новичок" и координаты будущих жертв предоставляются туристам бесплатно", — добавил социолог.

Ранее в королевской прокуратуре Британии сообщили, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей причастны Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй говорила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ.

Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

Позже Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу RT. Они утверждали, что посещали Великобританию в туристических целях, а в Солсбери приехали, чтобы посмотреть Стоунхендж и другие достопримечательности.