Ветеран разведки объяснил, что выдает в "отравителях" Скрипалей сотрудников спецслужб РФ

14 сентября 2018, 07:40

Россия никому не выдаст возможных злоумышленников, отметил эксперт.

Василий Богдан уверен, что Александр Петров и Руслан Боширов — сотрудники спецслужб России
Александр Петров и Руслан Боширов — сотрудники спецслужб России, уверен Василий Богдан / Reuters

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан утверждает, что подозреваемые в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудники спецслужб — их выдают характерная риторика, поведение, подача материала.

Интервью с возможными злоумышленниками было организовано по указанию президента России Владимира Путина, рассказала эксперт "Гордону".

"Попытки этих двоих объяснить цель визита в Солсбери не выдерживают никакой критики. И, разумеется, Россия их никому не выдаст. Это интервью — попытка как-то оправдаться и манипулировать общественным мнением как в РФ, так и за рубежом. Это типичный метод не только для России, но и для СССР", — отметил собеседник.

По его словам, нужно понимать, что, демонстрируя готовность идти на уступки, РФ пытается отбросить все обвинения в свой адрес. "Подозреваемые в отравлении Скрипалей — сотрудники спецслужб. Их выдают характерная риторика, поведение, подача материала. Вообще, российская военная разведка всегда отличалась своей агрессивностью. Тем более, это было боевое задание", — подчеркнул генерал.

"А внешность зачастую бывает обманчивой. К тому же с ними тщательно работают психологи. Вот люди, посмотревшие это интервью, и не воспринимают их как сотрудников спецслужб", — добавил Богдан. 

Ранее в королевской прокуратуре Британии сообщили, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей причастны Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй говорила, что подозреваемые подозреваемые являются сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

Позже Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу RT. Они утверждали, что посещали Великобританию в туристических целях, а в Солсбери приехали, чтобы посмотреть Стоунхендж и другие достопримечательности.

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Россия Британия отравление Сергей Скрипаль
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