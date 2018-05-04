Отравление Скрипаля в Великобритании. Стала известна доза использованного вещества

От 50 до 100 грамм нервно-паралитического вещества "Новичок" было использовано в британском Солсбери для отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

С таким заявлением выступил руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

По его информации, использованная доза вдесятеро превышает количество, которое обычное создается для лабораторных исследований. "Для исследований с целью защиты от ядовитых веществ вам нужно, например, от 5 до 10 грамм", − цитирует Узюмджю издание The New York Times.

"Новичок", который использовался против семьи Скрипалей в Солсбери, был не в газообразной, а в жидкой форме, добавил он. Инспекторы ОЗХО собирали образцы вещества с дверной ручки их дома и на территории парка, где мужчина и его дочь потеряли сознание.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.

Позднее стало известно, что в России сносят лаборатории, в которых могли изготавливать "Новичок".