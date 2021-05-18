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Вибухи на військових складах в Чехії: з'явилися нові деталі у справі Петрова і Боширова

18 травня 2021, 05:13

Агенти ГРУ могли контактувати з власником чеської збройової компанії IMEX Group в Остраві.

Олександр Петров, Руслан Боширов
Петрова і Боширова помітили в Чехії / Reuters

Власник чеської збройової компанії IMEX Group Пьотр Бернатік перебував в Остраві в районі готелю Corrado в той же самий час, коли там зупинялися ймовірні агенти російської військової розвідки Олександр Петров і Руслан Боширов.

Як пише Чеське радіо і тижневик Respekt з посиланням на дані білінгу мобільного телефону бізнесмена, Бернатік опинився поблизу готелю 15 жовтня 2014 року, За день до першого вибуху на складі боєприпасів в селищі Врбетіце.

В цей же день, за даними ЗМІ, співробітники компанії IMEX отримали несподівану вказівку взяти відгул. Бернатік був єдиною людиною, яка відвідала склад напередодні вибуху. До нього, як вважають чеські слідчі, причетні Петров і Боширов.

Журналісти відзначають, що телефон Бернатіка знаходився в зоні готелю близько 40 хвилин. Джерела в чеських спецслужбах на умовах анонімності підтвердили журналістам, що поліція реконструювала поїздку Бернатіка 15 жовтня 2014 року, проаналізувавши дані мобільного оператора.

Після зупинки в Остраві Бернатік відправився у Врбетіце. За словами очевидців, на склад він приїхав один. За словами працівників, це було незвичайним, так як зазвичай бізнесмена супроводжував Людек Петржик. Він був одним з двох працівників IMEX, які загинули під час вибуху.

На складі Бернатік пробув близько трьох годин. В цей час там не було нікого зі співробітників, так як всі вони були в відгулі.

Поведінка орендаря привернула увагу слідства. Як стало відомо чеському радіо, в лютому нинішнього року Бернатік був на 48 годин затриманий, у нього пройшли обшуки. Слідчі-криміналісти допитували його через підозри в приховуванні інформації у зв'язку з вибухами.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Скандал з підробленими паспортами Петрова і Боширова

Раніше копію паспорта громадянина Молдови на ім'я Микола Попа опублікувала розслідувальна група Bellingcat.

Стверджується, що вона фігурує в матеріалах чеського слідства про вибухи на складах боєприпасів в селищі Врбетіце в 2014 році, в яких підозрюють співробітників ГРУ.

"Мішкін-Петров" став громадянином Молдови Ніколає Попа, а "Чепіга-Боширов" перетворився на громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

Хто такі Петров і Боширов:

  • Британська поліція називає "Петрова" і " Боширова" підозрюваними в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.
  • На початку вересня минулого року Володимир Путін заявив, що російська влада знає, "хто вони такі", і що вони "цивільні, звичайно".
  • Наступного дня "Петров" і "Боширов" дали інтерв'ю головному редактору телеканалу RT Маргариті Симоньян. Зокрема, вони заявили, що перебували в Солсбері як туристи. Звинувачення, пов'язані з отруєнням, вони заперечують.
  • За даними Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.
Руслан Боширов Олександр Петров Олександр Мишкін новини Чехії
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