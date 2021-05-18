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Взрывы на военных складах в Чехии: появились новые детали в деле Петрова и Боширова

18 мая 2021, 05:13
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Агенты ГРУ могли контактировать с владельцем чешской оружейной компании IMEX Group в Остраве.

Александр Петров,Руслан Боширов
Петрова и Боширова засекли в Чехии / Reuters

Владелец чешской оружейной компании IMEX Group Пётр Бернатик находился в Остраве в районе отеля Corrado в то же самое время, когда там останавливались предполагаемые агенты российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Как пишет Чешское радио и еженедельник Respekt со ссылкой на данные биллинга мобильного телефона бизнесмена, Бернатик оказался вблизи отеля 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе боеприпасов в селении Врбетице.

В этот же день, по данным СМИ, сотрудники компании IMEX получили неожиданное указание взять отгул. Бернатик был единственным человеком, который посетил склад накануне взрыва. К нему, как полагают чешские следователи, причастны Петров и Боширов.

Журналисты отмечают, что телефон Бернатика находился в зоне гостиницы около 40 минут. Источники в чешских спецслужбах на условиях анонимности подтвердили журналистам, что полиция реконструировала поездку Бернатика 15 октября 2014 года, проанализировав данные мобильного оператора.

После остановки в Остраве Бернатик отправился во Врбетице. По словам очевидцев, на склад он приехал один. По словам работников, это было необычным, так как обычно бизнесмена сопровождал Людек Петржик. Он был одним из двух работников IMEX, погибших при взрыве.

На складе Бернатик пробыл около трёх часов. В это время там не было никого из сотрудников, так как все они были в отгуле.

Поведение арендатора привлекло внимание следствия. Как стало известно Чешскому радио, в феврале нынешнего года Бернатик был на 48 часов задержан, у него прошли обыски. Следователи-криминалисты допрашивали его ввиду подозрений в сокрытии информации в связи со взрывами.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Скандал с поддельными паспортами Петрова и Боширова

Ранее копию паспорта гражданина Молдавии на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat.

Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ.

"Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Кто такие Петров и Боширов:

  • Британская полиция называет "Петрова" и "Боширова" подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.
  • В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, "кто они такие", и что они "гражданские, конечно".
  • На следующий день "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.
  • По данным Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.
Руслан Боширов Александр Петров Александр Мишкин новости Чехии
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