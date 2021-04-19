В Чехии показали копии паспортов Петрова и Боширова, появился ответ РФ

Агентов ГРУ Петрова с Бошировым засекли в Чехии / Reuters

Известные по делу отравления Скрипалей сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов являются обладателями сразу нескольких паспортов.

На территории Чехии, к примеру, они использовали документы граждан Республики Молдова и Таджикистана, копии которых публикует погранслужба Чехии.

Обратим внимание, что "Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

При этом подлинность опубликованных копий паспортов Петрова и Боширова уже подтвердил Чешский Национальный центр борьбы с организованной преступностью (NCOZ).

Ответ Москвы на обвинения Праги:

В Кремле считают высылку российских дипломатов из Чехии провокационными и недружественными действиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает rg.ru.

"Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными", — сказал Песков.

В свою очередь в эфире телеканала Россия 1 официальный представитель МИД Мария Захарова, заявила о том что "состряпанные на руку" обвинения могут разрушить российско-чешские отношения.

"Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду, всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом", — сказала Захарова.

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Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

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Кто такие Петров и Боширов:

Британская полиция называет "Петрова" и "Боширова" подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, "кто они такие", и что они "гражданские, конечно".

На следующий день "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.

По данным Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии: