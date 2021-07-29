"За 5 хвилин спалахнула вся гора": туристи розповіли подробиці лісових пожеж у Туреччині

Пожежа в Туреччині охопила курорт в Мармарисі / Instagram

У Туреччині почалися нові лісові пожежі. Цього разу вогонь охопив популярне курортне місто Мармаріс, провінція Мугла.

Як розповіли Главреду туристи, які зараз знаходяться в місті, лісова пожежа почалася приблизно о 13:15 і через вітер за лічені хвилини поширилась на кілька кілометрів.

"Ми побачили невеликий дим в межах 500 від нас, і раптом, за 5 хвилин спалахнула вся гора і вітер був сильний і щастя, що на гори дув, а не на готелі, але вже пізніше горів в 100 метрах від нас, нам оголосили, щоб ми евакуювалися, все швидко без паніки зібрали речі і пішли до моря", - говорить очевидець Главреду.

Дорога, що зв'язує Мармаріс і курортне селище Ічмелер вже перекрита.

Для гасіння пожежі використовуються 5 вертольотів, 30 пожежних машин і 1 літак. У районах, близьких до пожежі, розгортають машини і не дають їм проїхати в місто.

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Повідомляється, що вогонь підібрався близько до готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан.

Як раніше повідомляв Главред, напередодні серйозний пожежа наздогнала регіон Анталія. Були евакуйовані чотири житлові квартали, постраждали будинки і підприємства. Для ліквідації вогню залучили 20 одиниць авіації, 17 бульдозерів, 103 обприскувача та 427 рятувальників.