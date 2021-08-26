За критику - на нари: у Білорусі кинули за ґрати вчителя після відео про Лукашенка

Андрій Петровський / spring96.org

У Сморгонской області у Білорусі заарештували колишнього вчителя історії та суспільствознавства Андрія Петровського, який продемонстрував учням відеоролик, що містить "екстремістський символ".

Як повідомляє правозахисний центр Весна, кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Білорусії про наклеп на адресу президента на викладача завели після того, як один з учнів, який є сином місцевого чиновника, переслав в сімейний чат відео.

Відразу після цього на Петровського почалися гоніння. Вчителі звільнили зі школи, а також почали розслідування проти нього.

Згідно з версією звинувачення, 12 березня 2021 року, напередодні Дня Конституції, на уроці суспільствознавства вчитель продемонстрував учням 11 класу відеоролик під назвою "Конституція пішла в проституцію!", в якому фігурувало висловлювання "кривавий диктатор", що негативно оцінює президента країни Олександра Лукашенка.

В ході слідства Петровський свою провину не визнав. За "наклеп" на адресу Лукашенка суд засудив його до 1,5 років колонії суворого режиму.

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Раніше Лукашенко допустив визнання Мінськом окупованого Криму територією Росії. Він вважає, що після погіршення відносин з Києвом у нього тепер "розв'язані руки" з питань України. Причому за ним" не заіржавіє " в тому випадку, якщо подібне рішення буде прийнято великим російським бізнесом.

При цьому Лукашенко особисто звинуватив президента України Зеленського у "постачанні бойовиків" і "зброї" на територію Білорусі. На його думку, Зеленський нібито в РБ поставляє і "вибухівку".

Крім того, Лукашенко пригрозив прийти в Україну через білорусько-український кордон без зброї, отримати підтримку "90% українців "і"повернути Україну".