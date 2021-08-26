За критику – на нары: в Беларуси бросили за решетку учителя после видео о Лукашенко

Андрей Петровский / spring96.org

В Сморгонской области в Беларуси арестовали бывшего учителя истории и обществоведения Андрея Петровского, который продемонстрировал учащимся видеоролик, содержащий "экстремистский символ".

Как сообщает правозащитный центр Весна, уголовное дело по статье Уголовного кодекса Белоруссии о клевете в адрес президента на преподавателя завели после того, как один из учеников, который является сыном местного чиновника, переслал в семейный чат видео.

Сразу после этого на Петровского начались гонения. Учителя уволили из школы, а также начали расследование против него.

Согласно версии обвинения, 12 марта 2021 года, накануне Дня Конституции, на уроке обществоведения учитель продемонстрировал ученикам 11 класса видеоролик под названием "Конституция ушла в проституцию!", в котором фигурировало высказывание "кровавый диктатор", негативно оценивающее президента страны Александра Лукашенко.

В ходе следствия Петровский свою вину не признал. За "клевету" в адрес Лукашенко суд приговорил его к 1,5 годам колонии строго режима.

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Ранее Лукашенко допустил признание Минском оккупированного Крыма территорией России. Он считает, что после ухудшения отношений с Киевом у него теперь "развязаны руки" по вопросам Украины. Причем за ним "не заржавеет" в том случае, если подобное решение будет принято крупным российским бизнесом.

При этом Лукашенко лично обвинил президента Украины Зеленского в "поставке боевиков" и "оружия" на территорию Беларуси. По его мнению, Зеленский якобы в РБ поставляет и "взрывчатку".

Кроме того, Лукашенко пригрозил придти в Украину через белорусско-украинскую границу без оружия, получить поддержку "90% украинцев" и "вернуть Украину".