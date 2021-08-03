Завезли з Росії: штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї

Штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї / Reuters

Новий спалах COVID-19, спровокований штамом "Дельта", охопила щонайменше 15 китайських провінцій та міст. Про це повідомляє Українська служба ВВС.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я КНР, влада висловлює все більше і більше занепокоєння з приводу уразливості країни перед більш заразним варіантом коронавірусу.

За останні десять діб зареєстрували більше трьохсот нових випадків захворювання і кожен день виявляють все більше заражених. 2 серпня було зареєстровано 55 нових випадків, з них 40 в провінції Цзяньсу на сході країни, інші - в Пекіні і провінціях Хуньань, Хубей, Шандунь, Хеньань, Хайнань і Юньнань.

Китайські чиновники в галузі охорони здоров'я стверджують, що вірус був занесений в країну 10 липня літаком, який прибув з Росії в аеропорт Нанкіна, столиці провінції Цзяньсу. Першими заразилися прибиральники, які чистили салон авіалайнера.

Згідно з прогнозом вчених з Університету Ланьчжоу, до 12 серпня кількість хворих в одній тільки провінції Цзяньсу досягне 425. Особливе занепокоєння сьогодні викликає популярний курорт Чжанцзяцзе в провінції Юньнань, де близько п'яти тисяч чоловік, у тому числі туристи з Нанкіна, відвідали театральні вистави, а потім роз'їхалися по всьому Китаю. Влада відстежує контакти хворих. За десять днів встигли протестувати 9,2 мільйона чоловік.

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Нагадаємо, раніше в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид covid-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.

Слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

27 липня стало відомо, що медики столичної Олександрівської лікарні не змогли врятувати життя одному з шести пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта. Померлий привіз хворобу до Києва з Росії.