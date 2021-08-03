УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Завезли з Росії: штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї

3 серпня 2021, 15:15

За останні десять діб в Китаї зареєстрували більше трьохсот нових випадків захворювання штамом "Дельта" і кожен день виявляють все більше заражених.

Китай, коронавірус
Штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї / Reuters

Новий спалах COVID-19, спровокований штамом "Дельта", охопила щонайменше 15 китайських провінцій та міст. Про це повідомляє Українська служба ВВС.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я КНР, влада висловлює все більше і більше занепокоєння з приводу уразливості країни перед більш заразним варіантом коронавірусу.

За останні десять діб зареєстрували більше трьохсот нових випадків захворювання і кожен день виявляють все більше заражених. 2 серпня було зареєстровано 55 нових випадків, з них 40 в провінції Цзяньсу на сході країни, інші - в Пекіні і провінціях Хуньань, Хубей, Шандунь, Хеньань, Хайнань і Юньнань.

Китайські чиновники в галузі охорони здоров'я стверджують, що вірус був занесений в країну 10 липня літаком, який прибув з Росії в аеропорт Нанкіна, столиці провінції Цзяньсу. Першими заразилися прибиральники, які чистили салон авіалайнера.

Згідно з прогнозом вчених з Університету Ланьчжоу, до 12 серпня кількість хворих в одній тільки провінції Цзяньсу досягне 425. Особливе занепокоєння сьогодні викликає популярний курорт Чжанцзяцзе в провінції Юньнань, де близько п'яти тисяч чоловік, у тому числі туристи з Нанкіна, відвідали театральні вистави, а потім роз'їхалися по всьому Китаю. Влада відстежує контакти хворих. За десять днів встигли протестувати 9,2 мільйона чоловік.

Реклама

читайте також"Найшвидший і дуже сильний": епідеміологи попередили про нову небезпеку через штам Дельта

Нагадаємо, раніше в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид covid-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.

Слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

27 липня стало відомо, що медики столичної Олександрівської лікарні не змогли врятувати життя одному з шести пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта. Померлий привіз хворобу до Києва з Росії.

Дельта новини Китаю штами коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Завезли з Росії: штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Літнє жіноче взуття, яке соромно носити у 2021 роціЛітнє жіноче взуття, яке соромно носити у 2021 році "Солодка цукерка": Настя Каменських без ліфчика засвітила шикарний бюст"Солодка цукерка": Настя Каменських без ліфчика засвітила шикарний бюст Ільїн день 2021: привітання з днем ангела і красиві листівкиІльїн день 2021: привітання з днем ангела і красиві листівки Гороскоп на сьогодні 4 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів або матеріальні бонусиГороскоп на сьогодні 4 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів або матеріальні бонуси Сильна магнітна буря зіпсує кінець тижня: як пережитиСильна магнітна буря зіпсує кінець тижня: як пережити

Останні новини

19:18

Дуже хотів накласти на себе руки: у Запоріжжі чоловік вистрілив у себе і отруївся, але вижив

18:39

Під Хмельницьким у п'яній ДТП за участю молоковоза загинув маленький хлопчик

18:37

Сильна магнітна буря зіпсує кінець тижня: як пережити Відео

18:30

Аномалія в Києві: посеред літа раптово розцвіли магнолії

18:01

Прикмети на 5 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Реклама
17:46

"Бронзових" українських синхроністок на Олімпіаді - 2020 у Токіо представили як російських

17:30

Зорепад Персеїди-2021: коли пік і як загадувати бажання

17:12

Найсмачніший домашній майонез: простий покроковий рецепт за 10 хвилин Відео

17:09

У Харкові на мільйонному хабарі погорів голова облради: САП вручила підозру

17:07

Вагітність і сон – до чого сниться вагітність: тлумачення по соннику

16:59

Готуємося до гіршого: в Україну мчить небезпечна погода з Європи Відео

16:43

Підвищує ризик серцевого нападу на 18%: від якого продукту рекомендують відмовитися медики Відео

16:34

Телеканал Плюсплюс святкує 9 років

16:32

Показав усі свої "принади": у Вінниці чоловік зняв труси перед копами Відео

16:15

Михайло Поплавський присвятив потужний кліп "Батько" своєму батькові і всім батькам України Відео актуально

16:05

Скроллите телефон, незважаючи на втому: психологи поставили діагноз Відео

15:35

Беленюк розплакався і зробив зізнання після перемоги на Олімпіаді-2020 в Токіо Відео

15:18

Четверта медаль за день: Ірина Коляденко виграла "бронзу" для України на Олімпіаді-2020 Відео

15:10

В Україні металургійні компанії почали вкладати в екологічні проєкти: ЗМІ назвали суми

15:09

Ініціатор першого мітингу на Євромайдані Мустафа Найєм отримав посаду в Кабміні

Реклама
15:06

Ще одна сенсація в Токіо: українки Федина і Савчук завоювали "бронзу" в синхронному плаванні Відео

15:06

Втомилися після їжі? П'ять потенційних причин і способів запобігти цьому від експертів з харчування Відео

15:03

"Велике будівництво" Зеленського до Дня Незалежності відновить фасад Академії Чайковського на Майдані

14:48

Кабмін звільнив одного з головних соратників Авакова Антона Геращенка

14:44

Жан Беленюк виграв для України перше олімпійське золото Відео

14:31

"Ледь не померла у воді": на Миколаєві підлітки на пляжі врятували від смерті жінку Відео

14:27

Maruv зізналася, коли влаштовує концерт у Києві та тур Україною

14:12

Скандал з Тимановською та її "поверненням" до Мінська: атлетка не полетіла до Польщі

14:09

"Срібло" для України: Насібов створив сенсацію на Олімпіаді-2020 Відео

14:06

Чистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечний Відео

13:40

Вчені дізналися, скільки кави в день вбиває мозок Відео

13:38

Заковтнув згорток з канабісом: у Львові суд виписав 8 років в'язниці патрульним через смерть хлопця

13:35

"Ми обов'язково переможемо": після скандалу з Тимановською спортсмени рятуються втечею з Білорусі

13:28

Дитина висіла над балконом: у Первомайську чоловік хотів позбутися малюка і погрожував його викинути Фото Відео

13:18

Симптоми захворювання печінки: вісім ранніх ознак цирозу, які не можна ігнорувати Відео

12:51

Лікарні Маріуполя та Покровська отримали кисень від Метінвесту: хворі на COVID-19 зможуть дихати

12:49

Рятувальники терміново евакуюють населення і туристів: Європу охопили масштабні пожежі Фото Відео

12:37

Коли День Незалежності в 2021 році: скільки будуть відпочивати українці

12:34

Заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України готуються вже майже рік – Кирило Тимошенко

12:31

Вийшов повноцінний трейлер гендерно і расово нейтральної Попелюшки Відео

Реклама
12:26

Чудовий порятунок: на Тернопільщині бабуся випала з 5-го поверху і повисла на мотузках для білизни Відео

12:06

15 років в'язниці за бойову гранату: у поліції розповіли деталі захоплення Кабміну ветераном АТО

11:52

На Кабмін напав ветеран АТО: що відомо про чоловіка з гранатою Відео

11:30

Чоловік увірвався з гранатою в Кабмін і погрожував підірвати: терориста затримали Відео

11:29

Хаотичні удари і справжня боротьба: у метро Києва два пасажири побилися на ескалаторі Відео

10:37

"Всіх здаєте в обмін на свободу": Богдан запропонував Чаусу захист у суді Відео

10:26

Текла брудна вода по асфальту: у Києві бездомна прала білизну прямо біля вокзалу Відео

10:21

Без шантажу і підвищених тонів: у МЗС назвали масштабний сценарій зустрічі Зеленського і Байдена Відео

10:21

Перший дзвінок 2021 в Україні: коли і як діти навчатимуться в умовах епідемії, розклад канікул

10:09

Налетить потужний ураган і град: в Україні оголошено штормове попередження Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти