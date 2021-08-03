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Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

3 августа 2021, 15:15

За последние десять суток в Китае зарегистрировали более трехсот новых случаев заболевания штаммом "Дельта" и каждый день выявляют все больше зараженных.

Китай, коронавирус
Штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае / Reuters

Новая вспышка COVID-19, спровоцированная штаммом "Дельта", охватила по меньшей мере 15 китайских провинций и городов. Об этом сообщает украинская служба ВВС.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, власть выражает все большее и большее беспокойство по поводу уязвимости страны перед более заразным вариантом коронавируса.

За последние десять суток зарегистрировали более трехсот новых случаев заболевания и каждый день выявляют все больше зараженных. 2 августа было зарегистрировано 55 новых случаев, из них 40 в провинции Цзяньсу на востоке страны, другие - в Пекине и провинциях Хуньань, Хубэй, Шандунь, Хеньань, Хайнань и Юньнань.

Китайские чиновники в области здравоохранения утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, который прибыл из России в аэропорт Нанкина, столицы провинции Цзяньсу. Первыми заразились уборщики, которые чистили салон авиалайнера.

Согласно прогнозу ученых из Университета Ланьчжоу, до 12 августа количество заболевших в одной только провинции Цзяньсу достигнет 425. Особое беспокойство сегодня вызывает популярный курорт Чжанцзяцзе в провинции Юньнань, где около пяти тысяч человек, в том числе туристы из Нанкина, посетили театральные представления, а затем разъехались по всему Китаю. Власти отслеживают контакты больных. За десять дней успели протестировать 9,2 миллиона человек.

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Напомним, ранее в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования. Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

27 июля стало известно, что медики столичной Александровской больницы не смогли спасти жизнь одному из шести пациентов, у которых диагностировали инфицирование особо опасным штаммом COVID-19 Дельта. Умерший привез болезнь в Киев из России.

Дельта новости Китая штаммы коронавируса
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