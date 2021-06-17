Зеленський запустив новий план щодо Донбасу в Україну: у Лаврова зробили різку заяву

У Росії розкритикували запуск Зеленським рішення РНБО про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі / president.gov.ua

У Росії звинуватили Київ у том, що запуск президентом України Володимиром Зеленським рішення РНБО про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі суперечить Мінським угодам і не враховує "особливого статусу" ОРДЛО. Такий крок нібито передбачає "зачистку" цих районів від "російськомовних громадян".

Як повідомляє РИА Новости, представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що указ Зеленського "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях", мовляв, повністю суперечить "Мінську". Документ не враховує "особливого статусу" Донбасу і нібито передбачає "зачистку" громадян, які розмовляють російською мовою.

"Там не тільки немає згадок про особливий статус Донбасу, але фактично пропонуються люстрація, "зачистка" регіону від російськомовних громадян, а замість амністії - безстрокові справи проти ополченців у міжнародних судах", - сказала вона.читайте такожПутін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"

Крім того, російський дипломат звинуватила Київ у небажанні вести перемовини з представниками незаконних збройних формування РФ "ДНР" і "ЛНР".

"Знову безрезультатно завершилося 9 червня чергове засідання Контактної групи. Київ послідовно гальмує її роботу, всіляко ухиляючись від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - підкреслила Марія Захарова.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що Банкова вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Путіна організувати буде дуже складно, проте Київ готовий докласти максимум зусиль для реалізації перемовин у тому випадку, якщо під час такої дискусії вдасться вирішити питання російсько-українського конфлікту.

17 червня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін, як і раніше, готовий зустрітися з Зеленським. Однак, за його словами, прогресу щодо організації перемовин наразі немає.