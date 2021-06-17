УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зеленський запустив новий план щодо Донбасу в Україну: у Лаврова зробили різку заяву

17 червня 2021, 19:23

У МЗС РФ звинуватили Зеленського в спробі "зачистити Донбас від російськомовних громадян".

Зеленський
У Росії розкритикували запуск Зеленським рішення РНБО про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі / president.gov.ua

У Росії звинуватили Київ у том, що запуск президентом України Володимиром Зеленським рішення РНБО про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі суперечить Мінським угодам і не враховує "особливого статусу" ОРДЛО. Такий крок нібито передбачає "зачистку" цих районів від "російськомовних громадян".

Як повідомляє РИА Новости, представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що указ Зеленського "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях", мовляв, повністю суперечить "Мінську". Документ не враховує "особливого статусу" Донбасу і нібито передбачає "зачистку" громадян, які розмовляють російською мовою.

"Там не тільки немає згадок про особливий статус Донбасу, але фактично пропонуються люстрація, "зачистка" регіону від російськомовних громадян, а замість амністії - безстрокові справи проти ополченців у міжнародних судах", - сказала вона.читайте такожПутін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"

Крім того, російський дипломат звинуватила Київ у небажанні вести перемовини з представниками незаконних збройних формування РФ "ДНР" і "ЛНР".

"Знову безрезультатно завершилося 9 червня чергове засідання Контактної групи. Київ послідовно гальмує її роботу, всіляко ухиляючись від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - підкреслила Марія Захарова.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що Банкова вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Путіна організувати буде дуже складно, проте Київ готовий докласти максимум зусиль для реалізації перемовин у тому випадку, якщо під час такої дискусії вдасться вирішити питання російсько-українського конфлікту.

17 червня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін, як і раніше, готовий зустрітися з Зеленським. Однак, за його словами, прогресу щодо організації перемовин наразі немає.

Володимир Зеленський МЗС Росії Марія Захарова новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський запустив новий план щодо Донбасу в Україну: у Лаврова зробили різку заяву». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як пережити магнітні бурі: лікар дала дієві порадиЯк пережити магнітні бурі: лікар дала дієві поради Магнітна буря вишла на пік небезпеки: як пережитиМагнітна буря вишла на пік небезпеки: як пережити Експерти назвали три незвичайних ознаки деменції, що починаєтьсяЕксперти назвали три незвичайних ознаки деменції, що починається Вбивця спокійно спав під плач рідні: що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистомВбивця спокійно спав під плач рідні: що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистом Що можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецептиЩо можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецепти

Останні новини

14:27

Гороскоп на завтра 19 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: три успіхи та робочий провал

14:14

"Пора визнати реальність": Київ прокоментував слова Путіна про "один народ" Відео

13:58

Що обов'язково потрібно для пікніка, і як не наробити біди: поради Відео

13:57

Опублікували "полуничку" без їхньої згоди: 30 каліфорнійок судяться з Pornhub

13:53

Як працюють Укрпошта та Нова Пошта на Трійцю та День Конституції 2021 Відео

Реклама
13:50

Презентовано геймплей кросовера Sea of Thieves з "Піратами Карибського моря" Відео

13:05

Смачна статистика: Google назвав Топ-10 кулінарних запитів українців

12:46

Відкрив "полювання" на маленьких хлопчиків: на Одещині спіймали педофіла з 50-річним стажем Відео

12:43

"Високі" технології по-українськи: пожежу в метро Києва гасили мокрою ганчіркою на швабрі

12:38

"Путін х*йло" на Євро-2020: у Росії "наїхали" на українських фанів та захотіли покарання Відео

12:14

Тарифи на електроенергію для населення знову піднімають: хто заплатить більше Відео

12:04

"Можна розсікати по околицях на човні": у Криму глобальний потоп Відео

12:02

У моду на літо 2021 повернулися приголомшливі сонцезахисні окуляри в стилі 70-х Відео

11:44

Україна проводжає в останню путь Григорія Чапкіса: труну привезли на церемонію прощання Фото

11:20

-10 кг до кінця літа: Наталія Могилевська розповіла, як хоче змінитися

11:16

Душевні привітання з Днем медика 2021 і прикольні картинки Відео

11:07

Андрій Ярмоленко потролив Роналду і підірвав Мережу Відео

11:03

Коли День медика 2021: якого числа, традиції та привітання Фото Відео

10:57

Укравтодор на Лондонській фондовій біржі залучив $700 млн: куди підуть гроші

10:47

Порошенко подав до суду на Гордона Відео

Реклама
10:40

Нова смерть у поїзді: через смерть пасажирки затримали всі рейси з Дніпра Відео

10:15

Нафтогаз ще вище задер ціни на газ для населення Відео

10:10

Очільник МЗС Франції поки не бачить Україну в НАТО

10:07

"Закрийте рот": Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі телеканалу Відео

09:21

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" небезпечний штам Відео

08:47

Вибух на газопроводі та сильна пожежа: у центрі Луганська сталася НП Відео

08:20

Коронавірус в Україні 18 червня: виявлено менше тисячі нових хворих Відео

07:57

Боротьба з інакомисленням по-китайськи: які нові обмеження Кремль придумав росіянам Погляд

07:54

Ілларіонов розкрив, як Байден підвищив градус ризику для України після зустрічі з Путіним Відео

07:28

Гороскоп на 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміни Відео

07:21

Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: чат з Андрієм Ілларіоновим

07:17

"Взяти" Горлівку і Донецьк: в РНБО оцінили шанси ЗСУ звільнити окуповані території Відео

07:10

Квапливість і роздратування: експерт прокоментував поведінку Путіна і Байдена на зустрічі в Женеві

06:44

Масове отруєння у Харкові: 34 людини потрапили до лікарні після відвідин ресторану

06:08

Останній шанс для хулігана: Байден дав Путіну випробувальний термін Погляд

05:40

Військова операція Росії в Україні: експерт розкрив план катастрофи для Путіна

05:27

Анонсовано смартфон з найбільшою у світі камерою Фото

05:10

"Кулак буде пізніше": дипломат розкрив сценарій Байдена проти Путіна

04:55

Чи можна необмежено продовжувати життя людини - відповідь вчених

04:37

Продюсер пояснив, чому Україна програє музичну війну Росії

Реклама
03:50

Оприлюднено системні вимоги та пачка красивих скриншотів Forza Horizon 5 Фото

03:02

Лікарі розповіли, чи допоможе секс впоратися з алергією Відео

02:16

Нові баталії через "мовне питання": експерт пояснив, при чому тут бізнес Відео

01:28

Як передати показання лічильників води, якщо трапився збій на сайті Київводоканалу Відео

00:53

ВООЗ попереджає: людству загрожує новий небезпечний штам коронавірусу

17 червня, четвер
23:59

Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я

23:31

Чому я сильно пітнію: про що намагається сказати ваше тіло Відео

23:20

У США після зустрічі Байдена і Путіна заговорили про санкції проти РФ Відео

22:56

Шашлик із сьомги та манна каша: чим годують нардепів і яка вартість страв Відео

22:39

Помер від болю: під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти