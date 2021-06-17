Зеленский запустил новый план по Донбассу в Украину: у Лаврова сделали резкое заявление

В России раскритиковали запуск Зеленским решения СНБО о мирном урегулировании конфликта на Донбассе / president.gov.ua

В России обвинили Киев том, что запуск президентом Украины Владимиром Зеленским решения СНБО о мирном урегулировании конфликта на Донбассе противоречит Минским соглашениям и не учитывает "особого статуса" ОРДЛО. Такой шаг якобы предусматривает "зачистку" данных районов от "русскоязычных граждан".

Как сообщат РИА Новости, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что указ Зеленского "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", дескать, полностью противоречит "Минску". Документ не учитывает "особого статуса" Донбасса и якобы предусматривает "зачистку" граждан, которые говорят на русском языке.

"Там не только нет упоминаний об особом статусе Донбасса, но фактически предлагаются люстрация, "зачистка" региона от русскоязычных граждан, а вместо амнистии – бессрочные дела против ополченцев в международных судах", - сказала она.Читайте такжеПутин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"

Кроме того, российский дипломат обвинила Киев в нежелании вести переговоры с представителями незаконных вооруженных формирования РФ "ДНР" и "ЛНР".

"Вновь безрезультатно завершилось 9 июня очередное заседание контактной группы. Киев последовательно тормозит ее работу, всячески уклоняясь от прямого диалога с Донецком и Луганском", - подчеркнула Мария Захарова.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что Банковая уже ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встречу Зеленского и Путина организовать будет очень сложно, однако Киев готов приложить максимум усилия для реализации переговоров в том случае, если в ходе такой дискуссии удастся решить вопрос российско-украинского конфликта.

17 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским. Однако, по его словам, прогресса по вопросам организации переговоров на данный момент нет.