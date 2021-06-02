Зеленский запустил процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Зеленский поручил правительству принять ряд мер по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на базе которого гарант запустил решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Решение предполагает подготовку документов по введению в ОРДЛО правосудия переходного периода, преодоления последствий боевых действий и достижения социального согласия на территориях. Государство должно решить вопросы с информационным и иностранным вещанием, обустроить КПВВ и подготовить изменения в программе развития мира на востоке Украины.

В указе главы государства №226/2021, вступившем в силу с момента опубликования документа, речь идет о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение запустить процесс мирного разрешения ситуации на территориях Донецкой и Луганской областей.

Что президент поручил Кабмину

Правительство в течение двух месяцев должно подготовить проекты законов, которые будут регулировать вопрос введения на оккупированных районах Донбасса правосудия переходного периода, а также вопросы преодоления последствий боевых действия и проблемы социального согласия.

Кабмин за три месяца должен внести ряд изменений и обеспечить продление до 2023 года Государственной целевой программы восстановления и развития мира на востоке Украины.

Правительству следует обеспечить работу системы государственного иностранного информационного вещания с корреспондентскими пунктами на территории Украины и за границей.

Кабмин совместно с СБУ должен рассмотреть возможность отзыва IP-адресов, выделенных провайдерам, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса или используются в информационной агрессии РФ против Украины.

Правительство в течение 6 месяцев должно развернуть общенациональную телесеть МХ-7 и обеспечить радиовещание со специальным контентом. Ключевой задачей является обеспечение ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

Кабмину следует в течение текущего года уладить вопросы с обустройством КПВВ на Донбассе.Читайте такжеВ Украине предложили новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Правительство должно обеспечить надлежащее материальное обеспечение Центра документирования нарушений прав человека и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ.

В указе подчеркивается, что МИД поручили регулярно предоставлять сведения международному сообществу о социальной и гуманитарной ситуации на Донбассе. Также ведомство должно информировать мир об обстановке с безопасностью.

Сообщать Совету национальной безопасности и обороны Украины о ситуации с безопасностью на Донбассе также должны другие ведомства и главнокомандующий ВСУ.

Переговоры по Донбассу

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 2 июня предупредил о том, что Украина откажется от Минска в качестве переговорной площадки по Донбассу. Это произойдет в том случае, если режим Александра Лукашенко в Беларуси даст разрешение боевикам "ЛНР" провести следственный эксперимент при участии Романа Протасевича.

Замглавы АП РФ Дмитрий Козак обвинил Украину в якобы срыве переговоров по Донбассу из-за нежелания Киева вести диалог с боевиками "ДНР" и "ЛНР". По его словам, Минские соглашения можно изменить только в том случае, если украинское государство обратится в Совбез ООН и к представителям "ЛДНР".