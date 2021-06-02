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У Путина разразились ультиматумом в адрес Украины по ситуации с войной на Донбассе

2 июня 2021, 18:34

Переговоры по Донбассу зашли в тупик, поскольку Киев не устраивает главное условие Москвы.

Козак
Для пересмотра Минских соглашений Киеву нужно говорить с "ЛДНР" и обратиться в Совбез ООН - Козак / УНИАН

Главной проблемой на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины является нежелание Киева вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". Из-за этого нет продвижения в реализации механизма соглашений и договоренностей по перемирию. Украинское государство должно обращаться в Совет безопасности ООН и к "представителям Донбасса" в том случае, если Киев намерен пересмотреть Минские соглашения. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ, участник ТКГ Дмитрий Козак.

В интервью телеканалу Россия 24 он рассказал о том, что Киев все годы вооруженного конфликта отказывается от диалога с "ЛДНР". По этой причине блокируются переговоры в рамках ТКГ и по договоренностям о перемирии на Донбассе, достигнутым 27 июля прошлого года.

"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Контактной группе. Из-за этого все вопросы стоят, находятся в тупике и вопросы перемирия, и реализация этого механизма который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические.Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике", - утверждает Козак.Читайте такжеЛукашенко признал "республики" на Донбассе: у Кравчука заявили о потере Минском нейтралитета

Также он подчеркнул, что для того, чтобы Минские соглашения были пересмотрены, Киев должен обратиться в Совбез ООН и к "представителям Донбасса"

"Украина должна обращаться в Совбез ООН и к представителям Донбасса, если хочет пересмотреть Минские соглашения", - цитирует Дмитрия Козака российское информагентство ТАСС.

Переговоры по Донбассу

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление о том, что Банковая и Кремль уже ведут переговоры по организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт диалога с Киевом, который ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако в Москве не уверены, что встреча Путина и Зеленского все-таки состоится.
  • Президент Зеленский считает, что для урегулирования военного конфликта России и Украины на Донбассе нужно вести переговоры в нормандском формате, прямой диалог с Путиным, и подключать к процессу США.
  • Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович полагает, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду важных вопросов относительно Донбасса, однако проблему с "ЛДНР" решить очень сложно.
новости России Дмитрий Козак Минские соглашения новости Донбасса
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