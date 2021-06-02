Арестович поставил режиму Лукашенко жесткий ультиматум из-за ситуации с Протасевичем и "ЛНР"

Арестович рассказал, почему ТКГ не будет собираться в Минске / Скриншот

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если белорусские власти допустят к оппозиционеру Роману Протасевичу представителей так называемой "ЛНР", то Александр Лукашенко больше не может быть посредником, а Минск – площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Если это фактически произойдет, это будет означать одно – Лукашенко больше не может быть посредником, предоставлять Минск как площадку для переговоров. И политическая позиция, которую отметил председатель нашей делегации Леонид Кравчук, когда он сказал, что Минск не может больше быть площадкой, перейдет от политической позиции к конкретным организационным мероприятиям по изменению площадки", - заявил Арестович, передает BBC News Украина.

По его словам, ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончатся коронавирусные ограничения.

Арестович добавил, что сближение Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным уже означает фактическую потерю нейтральности.

"Он стал человеком, который уже попал в зависимость от России, как когда-то Янукович", - считает он.

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Кроме того, украинский представитель в ТКГ, журналист Сергей Гармаш отметил в Facebook, что слова Лукашенко "можно рассматривать как де-факто признание его режимом марионеточных "республик".

"Белорусский узурпатор "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе!" - сообщил Гармаш.

По словам Гармаша, "после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну".

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